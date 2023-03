Chicago, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Bewegungs- und Flüssigkeitssteuerung implementiert Syncron Price, um die dynamische Preisgestaltung zu automatisieren und zu optimieren.Syncron gab heute bekannt, dass Norgren, Teil von IMI plc, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Technologien zur Bewegungs- und Flüssigkeitssteuerung, sich für Syncron Price entschieden hat, um die Preisgestaltung zu automatisieren und zu rationalisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Effizienz und Rentabilität zu steigern."Wir brauchten ein automatisiertes Tool, um die Transparenz zu maximieren, die Effizienz zu steigern und Konsistenz über die gesamte Arbeitsproduktpalette hinweg zu schaffen", sagte Gianluca Fogu, EMEA Pricing Manager, Norgren. "Da unser Geschäft mit der Produktkonfiguration zu tun hat, brauchten wir eine optimierte Lösung, um unser gesamtes Portfolio transparent zu gestalten und die betriebliche Effizienz zu steigern."Syncron Price ist eine intelligente Plattform für die Preisgestaltung von Teilen, die Preisstrategien mit einer zweckdienlichen Lösung verändert. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) identifiziert die Lösung bisher unbekannte Preisgestaltungsmöglichkeiten, um Absatz, Umsatz und Servicerentabilität im Aftermarket-Geschäft zu maximieren.Darüber hinaus analysiert Syncron Price historische und aktuelle Preisdaten, um intelligente Preisentscheidungen zu treffen und neue Teile zu segmentieren, sobald sie der Lieferkette hinzugefügt werden. Als intuitive, hochgradig konfigurierbare Lösung mit sofort einsatzfähiger Funktionalität bietet Syncron Price mit anpassbaren Dashboards und Ad-hoc-Meldungen Werkzeuge zur Visualisierung von Daten zur Preisgestaltung, um auf schnellstem Wege Preisgestaltungsmöglichkeiten für eine höhere Rentabilität in der gesamten Lieferkette zu identifizieren."Mit hochentwickelter Technologie, die Preiswettbewerbsfähigkeit garantiert, optimiert Syncron Price die dynamische Preisgestaltung auf globaler Ebene", erklärte Anneliese Schulz, Chief Revenue Officer, Syncron. "Syncron Price versetzt Unternehmen wie Norgren in die Lage, proaktiv auf schwankende Marktbedingungen zu reagieren, um einen optimierten Ansatz zu erzielen."Um mehr über Syncron Price zu erfahren, besuchen Sie https://www.syncron.com/price.Informationen zu SyncronSyncron hilft Herstellern und Händlern, von der neuen Dienstleistungswirtschaft zu profitieren, indem sie die Rentabilität des Aftermarket optimieren, die Kundenbindung erhöhen und den Übergang zur Servitization zu ermöglichen. Syncron stimmt alle Aftermarket-Dienste mit seiner Cloud-Plattform Connected Service Experience (CSX) ab und hilft Unternehmen, sich durch außergewöhnliche Aftermarket-Erlebnisse zu differenzieren und gleichzeitig ein erhebliches Umsatzwachstum voranzutreiben. Die Top-Marken der Welt vertrauen auf Syncron und machen das Unternehmen damit zum größten privaten Weltmarktführer für intelligente SaaS-Lösungen für das Service Lifecycle Management. Weitere Informationen finden Sie auf syncron.com.Informationen zu NorgrenAls angesehener Weltmarktführer im Bereich Bewegungs- und Flüssigkeitssteuerung ist Norgren ideal positioniert, um bahnbrechende Engineering-Lösungen zu erschließen und eine aktive Rolle in wichtigen Industriesektoren zu spielen, die zur Qualität und zum Erfolg des täglichen Lebens beitragen. Norgren bietet Einblicke, technische Exzellenz und einen kollaborativen Ansatz, um unseren Kunden dabei zu helfen, eine bessere Zukunft zu gestalten. Der Ruf von Norgren beruht auf einem Portfolio von Weltklasse aus Hochleistungsprodukten, bestehend aus Bimba, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn und Maxseal, sowie der Fähigkeit, außergewöhnliche lokale Dienstleistungen zu erbringen. Norgren gehört zu dem im FTSE 250 des Vereinigten Königreichs gelisteten Maschinenbauunternehmen IMI plc und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk in 55 Ländern, technische Zentren in den USA, Deutschland, Großbritannien und China sowie Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.norgren.com.Informationen zu IMI plcIMI plc, das spezialisierte Maschinenbauunternehmen, entwirft, produziert und wartet hochentwickelte Produkte, die die präzise Bewegung von Flüssigkeiten steuern. Seine innovativen Technologien, die um Ventile und Aktoren herum aufgebaut sind, ermöglichen den sicheren, nachhaltigen, sauberen, effizienten und kostengünstigen Betrieb wichtiger Prozesse. IMI beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstätten in 18 Ländern und betreibt ein globales Servicenetzwerk. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert. IMI, Norgren, Bimba, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn und Maxseal sind eingetragene Warenzeichen der IMI- und Norgren-Unternehmen.