Montreal, Paris und London, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -impak Analytics bringt SFDR + i auf den Markt - eine Kombination aus dem SFDR-Modul und dem impak SDG Alignment (iSA)-BerichtSFDR+i hilft Finanzmarktteilnehmern ihre Nachhaltigkeitsziele zu identifizieren, um Reputationsrisiken aufgrund von Neuklassifizierung von Fonds zu vermeidenDie integrierte Lösung von impak umfasst eine automatisierte Plattform zur Sammlung von Wirkungsdaten (iDCP), die speziell für private Emittenten entwickelt wurde und zu qualitativ hochwertigen, verwertbaren Wirkungsdaten und Informationen führtHeute bringt impak Analytics, ein Unternehmen, das nachhaltigen Wandel ermöglicht, SFDR + i auf den Markt - eine gebrauchsfertige Lösung, die SFDR- und Wirkungsdaten von börsennotierten sowie privaten Unternehmen zur Nutzung durch Finanzmarktteilnehmer kombiniert. Die Lösung gibt Finanzmarktteilnehmern die Mittel an die Hand, um die strengen Anforderungen der SFDR zu erfüllen, und liefert ihnen verwertbare Wirkungsdaten, die ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und damit einen weiteren Schritt in Richtung eines nachhaltigen Wandels zu gehen.Ein Mittel zur Sicherung nachhaltiger EntscheidungsfindungDas SFDR + i-Angebot von impak umfasst die 14 obligatorischen Principal Adverse Impact (PAIs) (100%) und 26 der 33 optionalen PAIs (78%), wobei die restlichen bald integriert werden sollen. Die Daten werden über SaaS und API von impak verfügbar sein. Mit seinem Klassifizierungssystem für die Datentransparenz (geprüft, ungeprüft, unbekannt und geschätzt) liegt das Informationsniveau von SFDR+i über dem Markt und verkörpert die strenge und hochwertige Methodik von impak.Kein Greenwashing mehrDer iSA-Bericht soll Anlegern helfen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, und bietet daher leicht verständliche und detaillierte Daten und Analysen zu den Auswirkungen der SDGs, einschließlich einer gründlichen Analyse der positiven sowie negativen Beiträge eines Unternehmens zu den SDGs. Dies hilft den Finanzmarktteilnehmern bei der Identifizierung echter Nachhaltigkeitsziele und verhindert, dass sie durch Greenwashing in die Irre geführt werden und kostspielige Reputationsrisiken eingehen."Das Kernelement von impak sind seit jeher hochwertige Wirkungsdaten, die aus unserer Sicht die einzige Strategie sind, die genaue Analysen und konkrete nachhaltige Veränderungen gewährleisten. Die kaskadenartige Neuklassifizierung von Artikel 8-Fonds in den letzten Monaten hat uns Recht gegeben. Deshalb haben unsere Teams ihre Bemühungen intensiviert ein Produkt zu entwickeln, das die Einhaltung der neuesten Level 2-Standards der SFDR erleichtert und gleichzeitig Wirkungsdaten bietet," erklärt Paul Allard, Mitbegründer und CEO von impak Analytics.Problemlose Erfassung von Private Equity-DatenDie integrierte Lösung SFDR + i von impak Analytics ist auch für private Emittenten anwendbar und automatisiert die Datenerfassung über eine benutzerfreundliche Plattform mit Portfolio- und Unternehmensansichten, die eine noch nachhaltigere Entscheidungsfindung ermöglicht."Dieses Tool ist für Private Equity mit den gleichen hohen Analyse- und Qualitätsstandards verfügbar wie für börsennotierte Unternehmen und macht unser Angebot heute einzigartig. Die Entwicklung ist ein echter Kraftakt für unsere IT-Abteilung gewesen," fasst Cédric de St-Léger, CTO bei impak Analytics, zusammen.SFDR+i, der Hybrid, den der Markt brauchtDie Methodik von impak Analytics basiert auf den höchsten Standards und Prinzipien des Impact-Markts, was bedeutet, dass der hybride Ansatz von SFDR+i den Finanzmarktteilnehmern nachhaltige Effizienz bringt. Durch ein klares und dokumentiertes Verständnis der Nachhaltigkeitsbemühungen ihrer Vermögenswerte können sie ihre Reputationsrisiken für börsennotierte und - dank der automatisierten Datenplattform - auch private Unternehmen minimieren.Eine Testversion der Plattform mit realen Unternehmen und Berichten ist bereits über ein Freemium-Programm verfügbar.Über impak Analyticsimpak Analytitcsist ein KI-nutzendes Fintech-Unternehmen, das eine benutzerfreundliche Plattform für Wirkungsdaten und -informationen mit Lösungen für Impact Assessment, Scoring und Rating entwickelt hat.impak Analytics hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Finanzsektor dabei zu unterstützen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Die Methodik der Folgenabschätzung basiert auf internationalen Standards und Grundsätzen wie der Impact Management Platform und den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Durch den Ansatz der doppelten Materialität werden positive Auswirkungen, mehr als 3.700 angereicherte Datenpunkte und ein 1000 Punkte umfassendes Bewertungsverfahren, der so genannte impak Score, einbezogen, was zu standardisierten, vergleichbaren, zuverlässigen und kontextbezogenen Wirkungsanalysen führt.