DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 07:30 AT/Andritz AG, Jahresergebnis 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Lkw 2022 *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -3,1% gg Vm *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, ausführliches Jahresergebnis 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede vor Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Veröff.: +0,1% gg Vq 3. Quartal: +0,3% gg Vq PROGNOSE: +1,9% gg Vj 2. Veröff.: +1,9% gg Vj 3. Quartal: +2,3% gg Vj 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 2,1-prozentigen Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.11.2029 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Rundgang auf der Internationalen Handwerksmesse, München *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +205.000 Stellen zuvor: +106.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -68,7 Mrd USD zuvor: -67,4 Mrd USD *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis 19:00 BE/BDI-Präsident Russwurm, EU-Binnenkommissar Breton, EU Industry Talk, Brüssel *** 20:00 US/Fed, Beige Book - DE/Deutsche Post AG, Ende der von Verdi initiierten Urabstimmung über Streik nach Scheitern der Tarifverhandlungen (seit 20.2) - CN/Fortsetzung Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - EU/Abschluss informelle Tagung der Verteidigungsminister - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung (gegen 12:00 PK) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

