München (ots) -Almania (SWR)Comedy-Serie (8 x 30 Min.)Ab 21. April 2023 | in der ARD MediathekEr ist der Inbegriff des Alman in Lehrergestalt: Als Frank Stimpel kämpft Phil Laude in einer Brennpunktschule um die Anerkennung als pädagogische Fachkraft.Wenige Wochen Bewährungszeit hat Frank Stimpel noch, dann droht die Prüfung, an der seine Zukunft als Lehrer hängt. Aber bei allem guten Willen mit Robotik-AG, Klassenfahrt und Schulbasar - Stimpels Vorstellungen von gelingender Vorbereitung aufs Leben sind maximal inkongruent mit den Bedürfnissen und Wertmaßstäben seiner Schülerinnen und Schüler. Gut, dass Frank Stimpel keinerlei Scheu davor hat, uncool zu rüberzukommen. Schlecht, dass er nicht merkt, wo er seinen Vorurteilen aufsitzt. Schnell, respektlos und sehr lustig erzählt "Almania" vom Zusammenstoß von Stimpels Welt mit den Problemen der Teenager an einer großstädtischen Gemeinschaftsschule.Charles - Schicksalsjahre eines Königs (SWR)Doku-Serie (3 x 25 Min.)Ab 27. April 2023 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 1. Mai 2023 | 20:15 Uhr | Das Erste (75 Min.)Kein britischer Monarch war bei seiner Thronbesteigung älter, kein Thronfolger hat länger darauf gewartet, König zu werden. Mit dem Tod der Queen im September 2022 heißt es nach über 70 Jahren in Großbritannien wieder "Long live the king - Lang lebe der König" und aus Prinz Charles wird König Charles III.. Doch wer ist der alte weiße Mann, der nun auf dem Thron des Vereinigten Königreichs und 14 weiterer souveräner Staaten sitzt?Anlässlich der Krönung von Charles III. am 6. Mai 2023 erzählt "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" aus seiner Perspektive die Momente, die ihn zu der Person gemacht haben, die er heute ist und fragt: Ist der ewige Thronfolger der Rolle des Monarchen, auf die er sich so lange vorbereitet hat, gewachsen? Ist er ein Bewahrer oder ein Modernisierer? Und wie wird er die britische Monarchie durch die Herausforderungen der kommenden Jahre steuern?Geheimsache Doping: Dealer (rbb)Sport-Doku (45 Min.)Ab 31. März 2023 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 4. April 2023 | 23:00 Uhr | Das ErsteKaum einer bekommt sie je zu Gesicht. Ihre Netzwerke sind weltumspannend. Doping-Dealer machen das ganz große Geld mit Körperkult und Sportbetrug. Doch wie läuft das schmutzige Geschäft mit den illegalen Mitteln? Ihre mehr als zwei Jahre dauernden Recherchen führten Hajo Seppelt und die ARD-Dopingredaktion nach Mumbai, Belfast, London, Singapur oder Kopenhagen, nach Polen und Südamerika. Sie kamen dabei einem Drahtzieher der Milliarden-Branche so nah wie kaum jemand zuvor.Königin (MDR)Spielfilm (127 Min.)Ab 2. April 2023 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 3. April | 23:10 Uhr | MDR FernsehenDie angesehene Anwältin Anne (Trine Dyrholm) lebt in einem modernen Haus am Waldrand mit ihrem Mann, dem Arzt Peter (Magnus Krepper), sowie den gemeinsamen Töchtern Frida und Fanny. Die vermeintliche Idylle bricht auf, als Gustav (Gustav Lindh), Peters 16-jähriger Sohn aus erster Ehe, zu ihnen nach Dänemark zieht. Die Anwesenheit des Teenagers weckt in Anne die Sehnsucht, endlich wieder begehrt zu werden, und sie beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit ihm. Erst als ihre Schwester Lina (Stine Gyldenkerne) sieht, wie Gustav und Anne sich küssen, bricht Anne die Beziehung ab. Gustav und Peter unternehmen einen Vater-Sohn-Ausflug, doch Peter kommt früher zurück und eröffnet Anne, dass er von ihrer Affäre weiß ...Der mehrfach preisgekrönte Film war der dänische Kandidat für den Auslands-Oskar 2019.Ziemlich beste Stiefmutter (Unlikely Stepmom) (NDR)Comedy-Serie (8 x 26 Min.)Ab 6. April 2023 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5. April 2023 | NDR FernsehenDie französische Serie erzählt die Geschichte von Prune (Agnés Hurstel), einer 25-jährigen Stand-Up-Komikerin in Paris. Sie verliebt sich Hals über Kopf in Francis (R. Jonathan Lambert), Mitte Vierzig und Vater eines sechsjährigen Mädchens (Jehanne Pasquet), das Napoleon verehrt und gegen die neue "Stiefmutter" in den Kampf zieht. Prune ist eine lustige junge Frau - an manchen Tagen zumindest - doch die neunmalkluge Alma bringt sie an den Rand der Verzweiflung. Prune beschließt, den Spieß umzudrehen - und hat so auch viel Stoff für ihr Stand-Up-Comedy-Programm.Die Carolin Kebekus Show (WDR)Comedy (8 x 45 Min.)Ab 6. April 2023 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 6. April 2023 | 22:50 Uhr | Das ErsteDie Carolin Kebekus Show startet in eine neue Staffel. Deutschlands Comedy-Queen zeigt wieder Haltung und präsentiert ihren ganz eigenen Blick auf die Welt - persönlicher, bissiger und aktueller denn je. Und natürlich geben sich in der Show auch prominente Gäste die Klinke in die Hand.Hass gegen Queer (WDR/rbb/arte)Dokumentarfilm (85 Min.)Ab 10. April | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 11. April 2023 | 21:45 Uhr | arte und im Sommer im ErstenGewalt und Hass gegen LGBTQIA+-Personen nehmen auch in Westeuropa drastisch zu. Der Dokumentarfilm "Hass gegen Queer" begleitet Betroffene von Gewalt und beleuchtet die gesellschaftliche Grundstimmung, die diese Gewalt nährt. Wie tief sind diskriminierendes Denken und Handeln strukturell noch verankert? An welchen Stellen wird die Verbindung mit Rassismus und Sexismus sichtbar? Und inwiefern ist diese Entwicklung auch ein Gradmesser für den Zustand unserer Demokratie?"Hass gegen Queer" zeigt Menschen auf ihrem Weg, mit dem Erlebten umzugehen, Kontrolle zurückzuerlangen und nicht mehr zu schweigen, wie etwa die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, die regelmäßig transfeindlicher medialer Hetze und Hasskampagnen im Internet ausgesetzt ist.Die Tech-Titanen (SWR)Doku-Serie (4 x 50 Min.)Ab 11. April 2023 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 12. April 2023 | 22:50 Uhr | Das Erste (Elon Musk)"Die Tech-Titanen" ist eine fesselnde Doku-Serie über vier der mächtigsten Männer der Welt: Sie präsentiert einen nie dagewesenen persönlichen Zugang zu den Masterminds und Lenkern hinter den Weltkonzernen Tesla, Facebook, Amazon und Microsoft.Folge 1: Elon Musk - Tech-TitanMilliardär, Visionär, Erfinder - Superheld oder Scharlatan? Kaum jemand polarisiert so wie Elon Musk. Das extravagante Mastermind hinter Tesla und SpaceX beeinflusst mit provokanten Tweets die Aktienmärkte und verfügt über enormen Reichtum und Einfluss. Doch was treibt ihn an? Hat dieser Tech-Titan den Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft oder führt er uns gar in ein multiplanetares Zeitalter?Irgendwas mit Medien (MDR)Mockumentary (8 x 25 Min.)Ab 14. April 2023 | exklusiv in der ARD MediathekFrisch nach dem Abitur muss das selbsternannte Wunderkind Lennart (Mirko Muhshoff) an einer kleinen Universität mit dem lethargischen Langzeitstudenten Simon (Jano Kaltenbach) zusammenarbeiten, um die absurden Herausforderungen des Medienstudiums und des Erwachsenwerdens zu meistern. Denn wie will man große Kunst schaffen, wenn man schon dem eigenen Leben aus dem Weg geht?"Irgendwas mit Medien" - die Serie zwischen Uni-Wahnsinn, Generation Selbstverwirklichung und der ganz großen Kunst - nimmt studentische Peinlichkeiten und akademische Absurditäten aufs Korn. Die Idee stammt von den Nachwuchsfilmemachern Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff, die nicht nur in den Hauptrollen zu sehen sind, sondern auch die Drehbücher schrieben und Regie führten.Unter Eltern - Jetzt reden wir! (BR)Doku-Serie (6 x 45 Min.)Ab 17. April 2023 | immer montags in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 3. August 2023 | 22:45 Uhr | BR FernsehenEvelyn Weigert will quatschen! Quatschen über die Zukunft von Kindern. Daher trifft sie in ihrer neuen Panelshow jeweils drei verschiedene Elternteile und spricht mit ihnen ungefiltert über ihr Familienleben. Welchen Einfluss haben unsere täglichen Entscheidungen auf die Zukunft unserer Kinder? Wie meistern Eltern wie die Moderatorinnen Panagiota Petridou und Katja Burkard, der Schauspieler Tom Beck, das Model Cheyenne Ochsenknecht oder Influencerin Charlotte Weise ihren Familienalltag? Was kommt auf den Tisch? Was hängt im Kleiderschrank? Wohin geht's in den Urlaub? Was wird geshoppt? Und wie wird gewohnt? "Unter Eltern - Jetzt reden wir!" - ein außergewöhnlicher Schlagabtausch mit Evelyn Weigert und ihren Gästen.Der Hitler-Fake: Geschichte einer Jahrhundertfälschung (SWR/NDR)Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 24. April 2023 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 24. April 2023 | 22:50 Uhr | Das Erste (90 Min.)Von der größten Entdeckung zur peinlichsten Blamage in nur wenigen Tagen: Das ist die Geschichte der "Hitler-Tagebücher", die das Magazin "stern" im April 1983 der Öffentlichkeit vorstellt. Doch das Magazin war auf einen gigantischen Betrug hereingefallen, der auch 40 Jahre später noch Fragen aufwirft: Wer hatte ein Interesse an dieser Geschichtsfälschung? Und was sollte damit erreicht werden? 