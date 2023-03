EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Deutsche Konsum REIT-AG verschiebt Hauptversammlung auf Mai 2023



07.03.2023

PRESSEMITTEILUNG Deutsche Konsum REIT-AG verschiebt Hauptversammlung auf Mai 2023 Potsdam, 7. März 2023 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) verschiebt ihre ordentliche Hauptversammlung auf Ende Mai 2023 und sagt daher die für den 16. März 2023 einberufene Hauptversammlung ab. Der Vorstand der DKR wird nach Festlegung eines neuen Termins kurzfristig erneut zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 einladen. Die im Bundesanzeiger am 6. Februar 2023 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 ist mit der Absage gegenstandslos. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in strategischen Gesprächen, die zwar noch nicht konkret sind, gegebenenfalls aber von der Hauptversammlung zu beschließende Satzungsänderungen erfordern würden. Aus diesem Grund hält der Vorstand es für sinnvoll, die geplante Hauptversammlung zu verschieben, um nicht unter Umständen innerhalb kurzer Frist zwei Hauptversammlungen mit dem damit verbundenen Aufwand für die Gesellschaft und ihre Aktionäre abzuhalten. Die Gesellschaft beabsichtigt daher, den Abschluss dieser Gespräche abzuwarten und sodann erneut und fristgemäß zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung einzuladen. Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt

Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

E-Mail: sf@deutsche-konsum.de

Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533



