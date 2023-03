Interview mit Ingo Wegerich, Interessenverband Kapitalmarkt KMU, und Dr. Andreas Beyer, Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, die Finanzierung über den Kapitalmarkt zu stärken. Insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen sollen die Möglichkeiten einer Kapitalmarktfinanzierung erleichtert werden. Einen Erfolg verzeichnet der Verband aktuell beim Thema Bezugsrechtsemissionen, denn die BaFin hat ihre Verwaltungspraxis diesbezüglich nun dahingehend geändert, dass künftig bei Bezugsrechtsemissionen bis zu 8 Mio. Euro ein Überbezug prospektfrei möglich ist. Mit-Initiator dieses Vorstoßes war Dr. Andreas Beyer, Geschäftsführer der Fonterelli GmbH & Co. KGaA, der mit seinem Unternehmen einen prospektfreien Überbezug nicht durchführen konnte und sich dann an den Interessenverband Kapitalmarkt KMU gewandt hatte. Im Interview mit dem Going Public Magazin schildern Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU und Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, und Dr. Andreas Beyer, Geschäftsführer der Fonterelli GmbH & Co. KGaA, noch einmal den Fall.Herr Wegerich, Herr Dr. Beyer, zunächst Glückwunsch zu Ihrem großen Erfolg. Dass die BaFin ihre Auslegungspraxis ändert, kommt nicht so häufig vor. Können Sie uns vielleicht kurz die alte und neue Rechtslage erläutern?

Ingo Wegerich: Sehr gerne. Zunächst möchte ich mich jedoch sehr herzlich bei der BaFin für den sehr konstruktiven Dialog und bei dem DAI für die gute Zusammenarbeit bedanken! Das Wertpapierprospektgesetz ermöglicht prospektfreie öffentliche Angebote von Wertpapieren bis zu 8 Mio. EUR. Sofern der Emittent nicht an einem geregelten Markt zugelassen ist, bedarf es hierfür der Veröffentlichung eines Wertpapier-Informationsblatts sowie grundsätzlich auch der Vermittlung über ein Wertpapier-Dienstleistungsunternehmen (WpDU) im Wege der Anlageberatung oder Anlagevermittlung mit Prüfung von Einzelanlageschwellen bei Kleinanlegern.Auch bei Bezugsrechtsangeboten?Ingo Wegerich: Das Erfordernis der Vermittlung durch ein WpDU entfällt nur bei Angeboten an Altaktionäre im Rahmen ...

