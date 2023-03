Die Situation an den Strombörsen scheint zu Jahresbeginn stabil. Negative Preise gab es im Februar nicht zu verzeichnen.Nur einen leichten Aufwärtstrend gab es an der Strombörse im Februar. Wie aus den nun veröffentlichten Zahlen auf netztransparenz.de hervorgeht, erhöhte sich der durchschnittliche Spotmarktpreis von 11,783 Cent pro Kilowattstunde auf 12,831 Cent pro Kilowattstunde. Auch die technologiespezifischen Marktwerte gingen leicht nach oben. Der Marktwert Solar erhöhte sich von 12,291 auf 12,343 Cent pro Kilowattstunde binnen Jahresfrist. Die Marktwerte für Windkraft an Land und auf See ...

