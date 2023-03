München (ots) -Mit dem steigenden Verkehr nach den Corona-Jahren, den neuen Herausforderungen durch die spürbare Zunahme von E-Autos auf deutschen Straßen sowie der bundesweit eingeführten Fahrrad-Pannenhilfe waren die ADAC Straßenwacht sowie die Mobilitätspartner im vergangenen Jahr stark gefordert. Mit weiteren neuen Projekten und innovativen Leistungen zur Vernetzung und zur E-Mobilität stellt der ADAC die Pannenhilfe zukunftsfest auf.Zahlen und Hintergründe zu den Einsätzen 2022, eine erste Bilanz der ADAC Fahrrad-Pannenhilfe sowie die neuen Projekte "ADAC Smart Connect", "mobiles Laden" und "Gefahrenwarnungen an Pannenstellen" stellen wir im Rahmen einer Pressekonferenz vor.ADAC Pannenhilfe "Bilanz & Zukunft"am 14. März 2023, um 10.30 Uhr,ADAC ZentraleHansastraße 1980686 MünchenBilanz und Inhalte werden von ADAC Technikpräsident Karsten Schulze, ADAC Vorstand Oliver Weissenberger sowie dem Leiter der Pannenhilfe Thomas Reynartz präsentiert.Im Rahmen der Pressekonferenz werden die neuen Projekte der ADAC Pannenhilfe anschaulich in Form einer Ausstellung präsentiert. Das Setting ist für Bildaufnahmen besonders geeignet.Bitte teilen Sie uns bis zum 10.03.2023 per Mail an aktuell@adac.de mit, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen wollen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5457981