Der Soundspezialist Sonos hat seine neuen WLAN-Lautsprecher offiziell enthüllt: Wie die Namen Sonos Era 100 und 300 andeuten, will der Hersteller mit ihnen eine neue Ära einläuten. Mit dem 300er-Modell will Sonos Spatial Audio respektive 3D-Audio massentauglich machen. Nach unzähligen Leaks sind die neuen WLAN-Lautsprecher Sonos Era 100 und 300, die intern Optimo genannt werden, offiziell angekündigt worden: Während der Era 100 den erfolgreichen Sonos One (Test) ersetzt, bildet der Era 300 eine neue Produktkategorie, mit der die klassischen Stereolautsprecher abgelöst werden ...

