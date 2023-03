S\u00c3O Paulo, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Seit seinem Start hat ChatGPT die Aufmerksamkeit von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen auf sich gezogen. Efí, eines der großen Brazilian Fintechs, ist noch weiter gegangen und hat begonnen, das System zur Prozessoptimierung einzusetzen. Das Unternehmen ist ein Fan der verschlankten Vier-Tage-Woche und hat festgestellt, dass sich der Zeitaufwand bei der Arbeit um bis zu 40 % verringern lässt.Für den Efi-CRM-Manager Alexandre Santana wird ChatGPT entgegen der Meinung einiger Analysten nicht die Fachleute ersetzen, sondern die Prozesse flüssiger, objektiver und modularer machen und so mögliche manuelle Fehler reduzieren. "In unseren Tests hat der intelligente Einsatz von KI dazu geführt, dass Aufgaben, die sonst Stunden dauern würden, in wenigen Minuten erledigt sind. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Fähigkeit, diese Werkzeuge zu nutzen, eine Voraussetzung sein wird, insbesondere wenn sich diese Technologie weiterentwickelt", sagt er.Weniger Betrieb, mehr StrategieSeit der Einführung der verkürzten Wochenarbeitszeit für seine fast 400 Mitarbeiter, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglichen soll, legt Efí noch mehr Wert auf die Rationalisierung von Aufgaben. Die Verwendung von ChatGPT zur Generierung von Codes und Routineaufträgen, wie etwa das Schreiben von E-Mails und das Erstellen von Projektumfängen, ergänzt andere Initiativen wie die Reduzierung von Meetings, um das tägliche Leben strategischer zu gestalten.Durch den Einsatz von ChatGPT erhalten die Entwickler zusätzliche Zeit, um an anspruchsvolleren Aufgaben zu arbeiten, und überlassen dem Tool eine kleinere und grundlegendere Code-Erstellung. Auf jeden Fall muss man mit den erzeugten Codes vorsichtig umgehen, warnt Software-Ingenieur Leony Assis. "Es ist wichtig, die Codes zu überprüfen, um die Durchsetzungsfähigkeit von 100 % zu gewährleisten. Daher müssen sowohl das Ziel der zu entwickelnden Software als auch die involvierten Technologien vollständig verstanden werden."Efí kam zu dem Schluss, dass KI sogar eingesetzt werden könnte, um aus dem Feedback der Nutzer Ideen zu generieren, ein besseres Verständnis für deren Bedürfnisse zu erlangen und in der Phase der Systemarchitektur die besten Komponenten und Strukturen zu ermitteln.Ein weiterer wichtiger Punkt war die Schaffung interner Richtlinien zur Informationssicherheit und zum geistigen Eigentum, um zu verhindern, dass sensible Daten in die Eingabeaufforderung eingegeben werden.Efí BankEfí ist ein auf Finanzlösungen spezialisiertes Zahlungsinstitut mit 370.000 Kunden in ganz Brasilien, das jedes Jahr mehr als 4 Milliarden US-Dollar bewegt. Das Unternehmen wurde von der brasilianischen Zentralbank als Zahlungs- und Akkreditierungsinstitut zugelassen und ist ein direkter Teilnehmer von Pix, einer brasilianischen Plattform für Sofortzahlungen, sowie ein Zahlungsinitiator bei Open Finance.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2017509/Chat_gpt_V3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/brasilianische-digitalbank-sieht-chatgpt-als-verbundeten-bei-der-vier-tage-woche-301764516.htmlPressekontakt:Sabrina Carvalho,31 996259280,sabrina.carvalho@sejaefi.com.brOriginal-Content von: Efí, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168916/5458005