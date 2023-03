Düsseldorf (ots) -Das Schulungszentrum von SicherheitsIngenieur.NRW, eines Netzwerks von Juristen, Ingenieuren, Psychologen, Betriebsärzten, Feuerwehrleuten und Naturwissenschaftlern, zieht um: Um zusätzlichen Platz für spannende Workshops, weitere Schulungsteilnehmer und neue Mitarbeiter zu schaffen, verlagert das Schulungszentrum des Unternehmens seinen Standort an den Factory Campus in der Erkrather Straße 401 in Düsseldorf. Wie Inhaber Donato Muro mitteilte, bietet der neue Standort nicht nur mehrere moderne Schulungsräume, sondern auch zahlreiche kostenlose Parkplätze für die Teilnehmer. Zudem verfügt er über einen großzügigen Außenbereich, in dem die Schulungsteilnehmer in den Pausen entspannen und netzwerken können.Geschäftsführer Donato Muro: "Arbeitsschutz ist für uns von SicherheitsIngenieur.NRW mehr Berufung als Arbeit. Mit unserem Angebot haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Arbeitnehmergesundheit zu fördern und Arbeitsunfälle zu vermeiden. Dabei möchten wir den Arbeitsschutz so einfach und verständlich wie möglich vermitteln, um rechtssicheres Handeln in allen Bereichen zu fördern. Aufgrund des großen Interesses konnten wir innerhalb kürzester Zeit ein starkes Wachstum verzeichnen, weshalb wir uns nun für einen Standortwechsel unseres Schulungszentrums entschieden haben. Wir sind davon überzeugt, dass der Factory Campus in Düsseldorf der ideale Ort für unsere Schulungen und Workshops zu verschiedenen Themen ist."Der Factory Campus in Düsseldorf ist ein modernes Bürozentrum, das sich auf die Durchführung von Schulungen und Workshops spezialisiert hat. Hier erwarten die Schulungsteilnehmer von SicherheitsIngenieur.NRW nicht nur helle, modern ausgestattete und geräumige Schulungsräume, sondern auch zahlreiche kostenlose Parkplätze. Dabei ist der Factory Campus nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Durch mehrere Bus- und Bahnlinien ist er optimal an das Verkehrsnetz angebunden.Mit der Verlegung des Schulungszentrums an den Factory Campus wird das Team von SicherheitsIngenieur.NRW nicht nur in die Lage versetzt, ihr Angebot zu erweitern - der zusätzliche Platz ermöglicht es dem Unternehmen auch, seinen Kunden insgesamt einen besseren Service zu bieten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Mitarbeiter einzustellen, um das Schulungsangebot der Plattform weiter zu verbessern. Aktuell wird eine motivierte Geschäftsassistenz gesucht, die sich engagiert für den Arbeitsschutz einsetzt und gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen möchte. Bewerber aller Bereiche erwartet ein sicherer Arbeitsplatz in einem dynamischen Team, in dem sie die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zur Gänze zu entfalten."Wir freuen uns, eine erfolgreiche Zeit hinter uns zu haben, in der es uns gelungen ist, die Welt ein Stück sicherer zu machen. Auf unseren zuverlässigen Service und unsere wachsende Kundenbasis sind wir stolz. Selbstverständlich werden wir uns auch in Zukunft weiterhin dafür engagieren, die Sicherheit weltweit zu verbessern. Der neue Standort eröffnet uns in diesem Zusammenhang viele zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden im neuen Schulungszentrum zu Schulungen und Workshops begrüßen zu dürfen", so Donato Muro.Weitere Informationen zu SicherheitsIngenieur.NRW unter: https://sicherheitsingenieur.nrw/Pressekontakt:SicherheitsIngenieur.NRWDonato MuroE-Mail: d.muro@sicherheitsingenieur.nrwWebseite: https://sicherheitsingenieur.nrw/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Donato Muro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162223/5458001