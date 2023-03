Hellofresh: Kundengewinnung wird immer schwerer & kostenloses Informationsangebot der HSBC

Werbung







Aufgrund von Problemen bei der Kundengewinnung, soll die Profitabilität verbessert werden.



Das aus Berlin stammende Unternehmen Hellofresh sieht einen Rückgang in der zukünftigen Kundengewinnung. Das Unternehmen bietet sogenannte Kochboxen an, in welchen Zutaten und Rezepte für Mahlzeiten erhalten sind. Diese Boxen erhält der Kunde dann per Post. Nach Unternehmensangaben wird erwartet, dass die Kundenzahl stabil bleibt. Im amerikanischen Markt, welcher einer der wichtigsten Märkte des Unternehmens ist, ist ein Rückgang der Kundenzahl zu erkennen. Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg um circa 18% auf 7,05 Milliarden Euro erzielen. Der bereinigte Betriebsgewinn fiel in diesem Jahr um 10% auf 477 Millionen Euro. Nach Angaben des Unternehmens sind weitere Rückgänge zu erwarten. Demnach liegt der momentane Fokus auf die Profitabilität des Unternehmens. Inwiefern dies erreicht werden soll ist nicht bekannt, Stellenstreichungen sind jedoch nicht geplant.









