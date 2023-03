Unterföhring (ots) -- Die zweite Staffel "Her Story" startet am Weltfrauentag am 8. März 2023- Mit Politikerin Katrin Göring-Eckardt, Tänzerin und Autorin Motsi Mabuse, Unternehmerin Judith Williams und Tennis-Profi Angelique Kerber- Vier einstündige Langzeitdokumentationen und ein Special produziert von DEF MediaUnterföhring, 7. März 2023 - Starke Frauen aus Politik, Sport, Kultur und TV-Entertainment zeigen ihre einzigartigen und ganz persönlichen Geschichten. Pünktlich morgen zum Weltfrauentag am 8. März 2023 startet mit geballter Frauenpower die zweite Staffel der Sky Original Dokumentation "Her Story (https://www.sky.de/serien/her-story-206792)" auf Sky und WOW.Mit dabei ist die Vertreterin des Parlamentes und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, Tänzerin, "Let's Dance"-Jurorin und eine der beliebtesten Entertainerinnen im deutschen Unterhaltungsfernsehen, Motsi Mabuse, die erfolgreiche Investorin aus "Die Höhle der Löwen" , Unternehmerin, Beauty und Sales Expertin Judith Williams sowie Tennisstar und Wimbledon-Gewinnerin Angelique Kerber. In vier einstündigen Filmporträts und einem Special geben die vier Frauen bisher noch unbekannte Einblicke in ihre Arbeit und ihren Alltag.Über "Her Story":Über ein halbes Jahr lang wurden die Frauen von einem Kamerateam begleitet. In berührenden und unterhaltsamen Geschichten aus ihrem Leben teilen diese Frauen verletzliche, ganz private und persönliche Momente mit den Zuschauer:innen."Her Story" begleitet die Vertreterin des Parlamentes Katrin Göring-Eckardt in ihrem politischen Alltag und ist dabei, wenn sie während des Krieges in die Ukraine nach Odessa reist, um sich als Stellvertreterin der Bundesregierung für ein freies Europa zu engagieren. Der Film erzählt aber auch die ganz persönliche Geschichte einer Politikerin, Frau und Mutter. In "Her Story" spricht sie gemeinsam mit ihrem Sohn über ihr etwas anderes Familienleben und den wohl schwersten Schicksalsschlag ihres Lebens.Die ehemalige Profitänzerin und "Let's Dance"-Jurorin Mosti Mabuse nimmt die Zuschauer:innen mit auf eine Reise in das Südafrika der 90er Jahre, wo sie während der Apartheid in einem Township, dem Armenviertel Südafrikas, groß geworden ist und wo ihre Tanzkarriere begann - die sie schließlich nach Deutschland brachte. Der Film zeigt Motsi Mabuse als selbstbewusste Sporttänzerin, Mutter, Tochter und starke Frau, die erst ihren Traum aufgeben musste, um das große Glück zu finden.Judith Williams, erfolgreiche Unternehmerin und "Höhle der Löwen" Investorin, erzählt in "Her Story", wie eine Diagnose sie zur "Selfmade Millionärin" machte und nimmt die Zuschauer:innen mit hinter die Kulissen des Teleshoppings. Dabei verrät die Unternehmerin, was sie so erfolgreich macht. Als Mentorin für weibliche Gründerinnen, als Mutter, die für ihre Töchter da ist und als Tochter und Nichte, die sich um ihre Familie kümmert, geht Judith Williams als Vorbild voran und ermutigt junge Frauen ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Bestimmung zu finden.Das Doku-Porträt zeigt erstmals sehr nahe und intime Einblicke in die Welt der dreifachen Grand-Slam-Gewinnerin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Angelique Kerber. "Her Story" ist hautnah dabei, als der Tennisprofi im Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Bad Homburg in ihrer Doppelrolle als Tennisspielerin und Turnierbotschafterin mit den Nerven kämpft und in der Tennishalle in ihrer Heimatstadt Kiel von den Anfängen und ihrer Liebe zum Tennis erzählt. Zudem nimmt der Tennisprofi die Zuschauer:innen mit in einen kleinen Ort in Polen, wo sie regelmäßig ihre Großeltern besucht und in ihrer "Angie Kerber Tennis Academy" selbst trainiert und den talentierten Tennis-Nachwuchs fördert.Kamila Schmid, Executive Producerin Sky Deutschland: "Mit der zweiten Staffel von 'Her Story' haben wir wieder sehr beeindruckende weibliche Vorbilder begleitet und räumen ihnen pünktlich zum Weltfrauentag den Platz ein, der ihnen gebührt. Die emotionalen und sehr persönlichen Geschichten berühren, machen nachdenklich, motivieren und zaubern ein Lächeln ins Gesicht."DEF Media produziert die vier einstündigen Dokumentationsfilme und das Special im Auftrag von Sky Deutschland. Produzentin ist Sigrid Reuter. Executive Producer:in seitens Sky sind Kamila Schmid und Christian Asanger.Ausstrahlungstermine:Ab 8. März 2023 immer mittwochs ab 20:15 Uhr auf Sky Documentaries, sowie parallel auf WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Giusi ConcorsoContent PRgiusi.concorso@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5458023