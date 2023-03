Bei GitHub gibt es ein Plugin, das es Nutzern ermöglicht, die beliebte Bild-KI Stable Diffusion direkt in Photoshop zu nutzen, ohne zwischen den Programmen hin und her wechseln zu müssen. Das spart Zeit und Arbeit und sorgt dazu noch für gute Ergebnisse. Im Open-Source-Bereich gibt es immer wieder tolle Entwicklungen. Ein gutes Beispiel ist hier Stable Diffusion. Das Bild-KI-Modell ist unter einer offenen Lizenz frei nutzbar. Der Entwickler Abdullah Alfaraj hat das ausgenutzt und eine kostenlose Integration in Photoshop ...

