AT&S passt das Wachstumstempo den aktuellen Marktgegebenheiten an und verschiebt Mittelfristziele um ein Jahr auf Geschäftsjahr 2026/27 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben - Aufgrund des aktuellen Marktumfeldes passt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bis auf Weiteres das Investitionsprojekt in Kulim, Malaysia, an. Das Wachstumstempo wird den Marktgegebenheiten angeglichen und die Mittelfristziele um ein Jahr auf das Geschäftsjahr 2026/27 verschoben. Maßgebliche Gründe hierfür sind: Hohe Lagerbestände in der gesamten Lieferkette für IC-Substrate in Kombination mit einer schwächeren Nachfrage führen zu einem reduzierten Marktwachstum im Jahr 2023.

AT&S ist daher in Gesprächen mit einem wesentlichen Kunden, um Kapazitäten und Finanzierungsbeiträge dem aktuellen Marktumfeld anzupassen. Aktuell geht AT&S davon aus, dass Teile des Investitionsprojektes in Kulim zu einem späteren als bisher geplanten Zeitpunkt realisiert werden. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions

