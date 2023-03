13 europäische Partner arbeiten im EU-Projekt "SUNREY" zusammen, um Perowskit-Solarzellen für den Einsatz in der Photovoltaik nachhaltiger, effizienter und langlebiger zu machen. Das Projekt wird vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam koordiniert. Die derzeit leistungsfähigsten Perowskit-Materialien enthalten Blei. Um den Anteil des gesundheits- und umweltschädlichen Schwermetalls bei der Herstellung von Solarzellen zu verringern, haben sich im EU-Projekt "SUNREY" europäische Forschungsinstitute, Universitäten und Unternehmen zusammengetan. Das Projekt will die ...

