Im Jahr 2019 gründete und finanzierte Sofinnova Partners Noema, um die von Roche einlizenzierten klinischen Produkte voranzutreiben

Dieser Meilenstein verdeutlicht Sofinnovas Fähigkeit, Unternehmen mit Fokus auf Menschen und Wissenschaft zu gründen, aufzubauen und weiterzuentwickeln, die zu lebensverändernden Innovationen für Patienten führen

Sofinnova Partners ("Sofinnova"), eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft im Bereich Biowissenschaften mit Niederlassungen in Paris, London und Mailand, gab heute die erfolgreiche Aufnahme einer überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 103 Millionen CHF (ca. 112 Millionen USD) durch Noema Pharma ("Noema") bekannt. Sofinnova hat Noema im Jahr 2019 zusammen mit Dr. George Garibaldi und Luigi Costa gegründet und finanziert. Ziel der Unternehmensgründung war es, die von Roche einlizenzierten Wirkstoffe in der klinischen Phase voranzutreiben.

Noema ist ein in der klinischen Phase tätiges Biopharma-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems liegt. Die derzeitigen Investoren Sofinnova Partners, Polaris Partners, Gilde Healthcare und Invus begrüßten die neuen Investoren Forbion, Jeito Capital sowie UPMC Enterprises und einen weiteren, nicht genannten Investor.

Mit dem Erlös aus der Serie-B-Finanzierung werden die im klinischen Stadium befindlichen Produkte von Noema Pharma unterstützt. Dazu gehört auch der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoff Basimglurant (NOE-101), ein mGluR5-Inhibitor, der derzeit im Rahmen von klinischen Phase-2b-Studien zur Behandlung von starken Schmerzen bei Trigeminusneuralgie (TN) und Krampfanfällen bei Tuberöser Sklerose Complex (TSC) untersucht wird. Zudem entwickelt das Unternehmen Gemlopodect (NOE-105), einen PDE10a-Hemmer, der in klinischen Phase-2b-Studien zur Behandlung des Tourette-Syndroms und der Childhood Onset Fluency Disorder (COFD) oder des Stotterns getestet wird, sowie NOE-115, einen Phase-2-Ready-Triple-Reuptake-Hemmer zur Behandlung von atypischen Depressionen und Binge-Eating-Störungen.

Antoine Papiernik, Chairman und Managing Partner von Sofinnova Partners, sagte: "Als Mitbegründer und Erstinvestoren von Noema sind wir außerordentlich stolz auf das, was das Unternehmen seit seiner Gründung geleistet hat. Der Abschluss einer überzeichneten Finanzierungsrunde dieser Größenordnung ist ein großer Erfolg und bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass Noema das Leben von Patienten, die an belastenden ZNS-Erkrankungen leiden, entscheidend verbessern kann. Noema ist das perfekte Beispiel für unsere zentrale Strategie und Kernkompetenz: Wir fördern innovative Unternehmen, die sich auf zukunftsweisende Forschung und außergewöhnliche Talente stützen und das Potenzial haben, bedeutende Ergebnisse für Patienten zu erzielen."

Luigi Costa, Chief Executive Officer von Noema Pharma, sagte: "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde und über die Unterstützung durch eine hochkarätige Investorengruppe, die unsere Vision unterstützt, Patienten mit schweren Erkrankungen des zentralen Nervensystems die dringend benötigten Therapien zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt für Noema Pharma, da wir in den nächsten 24 Monaten zahlreiche Neuigkeiten zu vermelden haben werden."

Die Serie-B-Finanzierung folgt auf eine im Dezember 2020 abgeschlossene Serie-A-Finanzierung in Höhe von 54 Millionen CHF (ca. 60 Millionen USD), die unter Federführung von Sofinnova Partners und Polaris Partners erfolgte. Noema Pharma wurde 2019 mit einer Seed-Investition von Sofinnova Partners und vier von Roche einlizenzierten Wirkstoffen im klinischen Stadium gegründet.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichem, medizinischem und unternehmerischem Know-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv für den Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von Investitionen in der Anfangsphase bis hin zu späteren Phasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmern als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potentiell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist eine etablierte Risikokapitalgesellschaft in Europa, die in den letzten 50 Jahren mehr als 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt aufgebaut hat. Heute verwaltet Sofinnova Partners über 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: sofinnovapartners.com.

Über Noema Pharma

Noema Pharma (www.noemapharma.com) ist ein in der klinischen Phase tätiges Biotech-Unternehmen, das sich auf die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert hat, die durch ein Ungleichgewicht der neuronalen Netzwerke geprägt sind. Das Unternehmen verfügt über eine breit gefächerte Pipeline mit vier therapeutischen Produktkandidaten, die sich im mittleren klinischen Stadium befinden und von Roche einlizenziert wurden. Gegenwärtig führt Noema drei aktive klinische Phase-2b-Studien für besonders unzureichend behandelte ZNS-Erkrankungen durch: Krampfanfälle bei Tuberöser Sklerose Complex, starke Schmerzen bei Trigeminusneuralgie und Störungen des Redeflusses im Kindesalter (Childhood Onset Fluency Disorder). Das Unternehmen hat darüber hinaus eine klinische Phase-2a-Studie bei erwachsenen Patienten mit Tourette-Syndrom abgeschlossen, die derzeit um eine Studie an Jugendlichen erweitert wird. Zudem hat das Unternehmen präklinische Validierungsstudien für atypische Depressionen und Binge-Eating-Störungen abgeschlossen. Noema Pharma wurde 2019 von der führenden Risikokapitalgesellschaft Sofinnova Partners gegründet. Zu den weiteren Investoren zählen Biomed Partners, Forbion, Gilde Healthcare, Invus, Jeito Capital, Polaris Partners, UPMC Enterprises und ein nicht genannter Investor.

