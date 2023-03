Ethereum Kurs bei 1.500 Dollar - Powell forciert Zinsfantasien

Der Ethereum Kurs ist am Dienstag angesichts neuer weiter Zinssorgen unter Druck geraten.

Mit 1.545 Dollar je Einheit kostete eine Einheit im Vergleich zum Vortag zuletzt rund zwei Prozent weniger. Auf Wochensicht büßt der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert fast sechs Prozent ein. Jerome Powell schürt neue Zinsängste Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat am Dienstag deutlich gemacht, dass die Zentralbank auf die jüngsten starken US-Wirtschaftsdaten bereit sei zu reagieren. Sollten die Daten weiterhin stark ausfallen, könnte dies möglicherweise die Fed dazu veranlassen, dass Tempo im Zinserhöhungszyklus zu forcieren.

"Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher sein wird als zuvor angenommen", so Powell in den Bemerkungen, die für die Abgabe vor dem Bankenausschuss des Senats vorbereitet wurden. "Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten würde, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen."

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.