Gesunde, ertragreiche Pflanzen brauchen Nährstoffe, sprich Dünger, der kalihaltig ist. Man findet diese Mineralien in großen Evaporitablagerungen von alten Meeresböden, Seen oder in Felsformationen. Kali wird vor allem in Kanada, Russland und Weißrussland gefördert. Es gibt vier Arten von Kali, die den Markt dominieren, dies sind Sylvit, Polyhalit, Langbeinit und Carnallit. Kaliumchlorid heißt auch Sylvit, es ist das "normale Kali" und auch die häufigste Form. Der Standardpreis für Kali, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...