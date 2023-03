Der S&P 500 hat die bärische Vortageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am heutigen Dienstag bestätigt und ist deutlich unter Druck geraten. Der S&P 500 ist bis in den Bereich von 4.000 Punkte gefallen, wo sich aktuell der 10er-, 50er und 200er-EMA als Unterstützung befinden. Zuvor hieß es im Insight: "Die Marke von 4.060 Punkten wurde nach dem Durchbruch nach oben erreicht. Aktuell zeigt der S&P 500 aber am Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...