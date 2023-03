Agnostische und gründliche Beratung ermöglicht die erfolgreiche Implementierung eines geschäftskritischen SAP BusinessObjects-Versionswechsels

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen, führender Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Clifford Hallam Healthcare (CH2), Australiens einziger voll integrierter, landesweiter Distributor für Pharmazeutika und medizinische Verbrauchsgüter, Rimini Consult Professional Services für die erfolgreiche Implementierung eines Upgrades seiner geschäftskritischen SAP-BusinessObjects-Version von 4.1 auf 4.2 ausgewählt hat und damit seinen aktuellen Vertrag über Softwarelösungen mit Rimini Street erweitert.

Pharmaceutical and medical consumers distributor, Clifford Hallam Healthcare (CH2), selects Rimini Consult Professional Services to improve SAP system operations. (Photo: Business Wire)

Clifford Hallam Healthcare (CH2), ein Mitglied des Bundesprogramms Community Service Obligation, stellt sicher, dass alle australischen Einwohner unabhängig von ihrem Wohnort rechtzeitig Zugang zu Medikamenten haben. Das Unternehmen verlässt sich in hohem Maße auf SAP BusinessObjects, um die kritischen Daten bereitzustellen, die für die Einhaltung des Programms erforderlich sind. Darüber hinaus ist SAP BusinessObjects das Herzstück der eigens entwickelten Anwendung, die für die Erstellung der Verkaufsdaten verantwortlich ist, die die rechtzeitige Zahlung der Arzneimittelhersteller und -lieferanten an CH2 sicherstellen.

Um die Geschäftsabläufe zu verbessern und zu beschleunigen, die sich direkt auf das ehrgeizige Geschäftsziel des Unternehmens auswirken, wandte sich CH2 an Rimini Street, das seit 2019 der vertrauenswürdige SAP-Software-Support-Anbieter ist. Rimini Consult bietet eine Vielzahl von Lösungen, darunter Technologie-Investitionsplanung, Migration und Kompetenzerweiterung. CH2 nutzte das herstellerunabhängige Dienstleistungspaket, um Optionen zur Steigerung der Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit seiner SAP BusinessObjects 4.1-Umgebung zu prüfen.

"Rimini Street hat sich die Zeit genommen, mir zuzuhören und meine Umgebung kennenzulernen. So konnte ich mir Klarheit verschaffen und sicher sein, dass ich weiß, was das Ergebnis sein wird und wie es meine Abläufe verbessern wird", sagt Nav Pillai, Chief Information Officer bei Clifford Hallam Healthcare. "Sie boten sogar eine ausführliche Lizenzberatung an und halfen mir, genau zu verstehen, wie hoch meine Gesamtbetriebskosten sein würden, wenn ich auf Version 4.2 im Vergleich zu 4.3 umsteigen würde."

Nach der erfolgreichen Umstellung profitiert CH2 von einer Verringerung der Sicherheitsschwachstellen und des Bedarfs an Unterstützung bei der Fehlerbehebung, einer schnelleren Berichterstattung und einem größeren Vertrauen in die erfassten Daten.

"Wir sind stolz darauf, eng mit dem Team von Clifford Hallam Healthcare bei der Aktualisierung der Softwareversion zusammenzuarbeiten und dem Unternehmen dabei zu helfen, seinen nächsten technologischen Zielen näher zu kommen, die sich auf prädiktive Analysen und Projekte zum elektronischen Datenaustausch (EDI) konzentrieren", sagte Bill Carslay, Senior Vice President von Rimini Street und General Manager von Rimini Consult.

Über Clifford Hallam Healthcare

Clifford Hallam Healthcare (CH2) vertreibt mit seinen 8 Lagern in ganz Australien Arzneimittel für den Direktvertrieb an Verbraucher, Krankenhäuser, Apotheken und alle Bereiche der Seniorenbetreuung, einschließlich Einrichtungen für betreutes Wohnen, Altenheime und häusliche Pflege. Mit großer Leidenschaft für außergewöhnlichen Service bei jeder Interaktion, macht die CH2s umfangreiche Produktpalette von über 35.000 Produkten, einfache Bestellportale und landesweite diskrete Lieferdienste das Unternehmen zu einem eindeutigen Marktführer in der pharmazeutischen Vertriebsbranche.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein weltweiter Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet erstklassige, extrem reaktionsschnelle und integrierte Anwendungsverwaltungs- und -supportdienste, die es den Lizenznehmern von Unternehmenssoftware ermöglichen, erhebliche Kosten zu sparen, Ressourcen für Innovationen freizusetzen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Bis heute haben sich mehr als 4.900 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen verlassen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

