Diese Transaktion stärkt die Führungsposition von euNetworks im Bereich der europäischen Infrastruktur durch den Ausbau eines 1.660 km langen, leitungsgebundenen Glasfasernetzes in Belgien

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Unternehmen für Bandbreiteninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es dem Erwerb des Dark-Fiber-Geschäftszweigs eines belgischen Versorgungsunternehmens ("der Geschäftszweig") zugestimmt hat.

Der Ende der 1990er Jahre errichtete Geschäftszweig umfasst ein kanalbasiertes Netz mit 1.660 km Glasfaserkabeln, die sich auf einzelne Strecken in Brüssel und Langstrecken in ganz Belgien verteilen. Er liegt außerdem in der Nähe von 13 Rechenzentren und hat Zugang zu weiteren Standorten mit hoher Bandbreite. Die Langstreckeninfrastruktur wird die bestehenden Kunden von euNetworks von nationalen und regionalen ISPs bis hin zu Content- und Cloud-Anbietern, Hyperscalern und Mobilfunknetzbetreibern mit Dark-Fiber- und Light Services versorgen. Das Netz wurde vor kurzem mehrfach aufgerüstet und wird den Bandbreitenbedarf der Kunden von euNetworks durch seine Erweiterungskapazität und die Fähigkeit, neue Kabel mit höherer Kapazität zu ziehen, unterstützen.

Die Erweiterung des Geschäftszweigs ist eine Ergänzung der bestehenden Strategie von euNetworks. Da sich euNetworks auf die Bereitstellung von Glasfaserverbindungen mit hoher Bandbreite zwischen und innerhalb von europäischen Städten konzentriert, investiert das Unternehmen weiterhin in sein Netzwerk, indem es einzigartige Routen baut, mehrere verschiedene Pfade hinzufügt und die Reichweite zu wichtigen Standorten von Hyperscale-Rechenzentren, Rechenzentrums-Clustern und Netzwerkaggregationspunkten erweitert. Diese Investitionen treiben das Wachstum des Unternehmens und die Kapazitätsanforderungen der Kunden von euNetworks voran.

"euNetworks hebt sich weiterhin im digitalen Infrastruktur-Ökosystem ab, indem es seinen Kunden eine kritische Internet-Infrastruktur durch ein anlagenreiches Geschäft zur Verfügung stellt, das sich auf die Entwicklung und Vertiefung seiner Glasfasernetze in Europa konzentriert", sagte Paula Cogan, Chief Executive Officer von euNetworks. "Diese Akquisition wird die Führungsposition von euNetworks in der europäischen Infrastruktur stärken, indem wir in Belgien expandieren und uns gleichzeitig darauf konzentrieren, unseren Kunden einzigartige und skalierbare Netzwerkrouten zwischen wichtigen Rechenzentren zu bieten. Darüber hinaus bietet sie attraktive Investitionsmöglichkeiten, da wir gemeinsam mit unseren Kunden in angrenzende Regionen vordringen, um ihnen ein End-to-End-Erlebnis zu bieten, und während wir uns auf die fortlaufende Verdichtung der nachfragestarken Bandbreitenregion FLAP (Frankfurt, London, Amsterdam und Paris) konzentrieren."

Cogan fügte hinzu: "Das Netzwerk wird mit bestehenden kommerziellen und operativen Verträgen bereitgestellt. Dazu gehören langfristige Dark-Fiber-Verträge, die das Potenzial haben, euNetworks zusätzliche Einnahmen zu verschaffen, sowie einige wichtige indirekte Channel-Partnerschaften, die das weitere Wachstum der Pipeline unterstützen werden. Wir freuen uns darauf, diese neuen Kunden, Lieferanten und Partner willkommen zu heißen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir rechnen mit einer schnellen Netzwerkintegration und planen, ein Team in Belgien aufzubauen, um unsere neuen Stakeholder zu unterstützen."

Die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende April 2023 abgeschlossen sein.

Über euNetworks

euNetworks, ein führender Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 17 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, welches durch 53 Städte in 17 europäischen Ländern verläuft. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt inzwischen mehr als 500 Rechenzentren direkt. Darüber hinaus ist euNetworks ein führender Anbieter von Anbindungen an die Cloud und bietet ein zielgerichtetes Sortiment an innerstädtischen und Langstreckendiensten an, darunter Dark-Fiber-, Wellenlängen- und Ethernet-Services. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content-, Medien- und Mobilfunkbranche sowie Rechenzentren und Großunternehmen profitieren von dem herausragenden Bestand an Glasfaser- und Leerrohrnetzen von euNetworks, die auf hohen Bandbreitenbedarf zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

