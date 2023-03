AlertEnterprise's Guardian-Schnittstellen mit LenelS2's OnGuard® Zugangskontroll-Sicherheitssystem

AlertEnterprisegab heute bekannt, dass es die LenelS2-Werkszertifizierung erhalten hat und dem LenelS2 OpenAccess Alliance Program (OAAP) beigetreten ist. Guardian-Schnittstellen von AlertEnterpriselassen sich mit dem OnGuard®-Zugangskontrollsystem verbinden und stellen cyber-physische Sicherheitskontrollen in Echtzeit bereit, die eine Grundlage und ein validiertes Rezept für Zero Trust erstellen, um Unternehmen und ihre Mitarbeiter im neuen Normalzustand zu schützen.

"AlertEnterprisehat die erforderlichen Werkstests bei LenelS2 abgeschlossen, um die Funktionalität seiner Schnittstelle zum OnGuard System zu validieren. Dies hat für den Anwender den Vorteil, dass er sein aktuelles OnGuard-System nutzen und den Zugang zum Arbeitsplatz mit AlertEnterprise Guardian Physical Identity Access Management, Visitor Management und Insider Threat Intelligence integrieren kann", sagt John Marchioli, OAAP Product Management, LenelS2. "Wir freuen uns auf die weitere Beteiligung des Unternehmens am LenelS2 OpenAccess Alliance Programm."

"Cyber-physikalische Konvergenz und identitätsorientierte Sicherheit sind die Grundlagen für Zero Trust", erklärt Yogesh Ailawadi, SVP Products and Solution Engineering bei AlertEnterprise. "Diese zertifizierte Schnittstelle zu OnGuard ermöglicht es den Kunden von LenelS2 und AlertEnterprise, Zero Trust und richtlinienbasierten Zugang nahtlos über ihre bestehende physische Zugangskontrollinfrastruktur anzubieten und so Echtzeitkontrollen angesichts der sich ständig weiterentwickelnden und dynamischen hybriden Arbeitsplätze zu schaffen."

Die Guardian-Plattform von AlertEnterprise führt physische Sicherheit, IT- und OT-Systeme über einheitliche und sichere Identitäten zusammen und hilft Unternehmen, ein neues Maß an Compliance, Produktivität, Finanzergebnissen und Vertrauen zu erreichen, ohne dass eine Programmierung oder Anpassung erforderlich ist.

Über AlertEnterprise

Bei AlertEnterprise stehen die cyber-physische Identität und das Vertrauen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere Mission ist es, Menschen, Prozesse, Daten und Technologie auf einzigartige Weise zusammenzubringen, um Unternehmen dabei zu helfen, das zu schützen, was am wichtigsten ist. Wir nennen das Sicherheitskonvergenz. Und wir entwickeln bahnbrechende Lösungen für die Sicherheitskonvergenz, die Identity Governance, Zugangsmanagement, Security Intelligence und Compliance-Validierung für die IT-, HR-, Cyber- und physische Sicherheit von Unternehmen anbieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005028/de/

Contacts:

Willem Ryan

SVP, Marketing und Communications

AlertEnterprise

510-440-0840

media@alertenterprise.com