Cognite, ein Weltmarktführer im Bereich Industriesoftware, gab heute die Verlängerung seines langfristigen Rahmenvertrags mit der OMV bekannt, dem integrierten, internationalen Öl-, Gas und Chemieunternehmens mit Hauptsitz in Wien/Österreich. Durch den Einsatz der führenden Industrial DataOps-Plattform Cognite Data Fusion von Cognite wird die OMV ihr digitales Transformationsprogramm DigitUP um eine robustere Asset Performance Management (APM)-Lösung erweitern und so seine Position als globaler digitaler Vorreiter der Branche stärken.

Die Zusammenarbeit wird die digitale Transformation der OMV beschleunigen und operative Verbesserungen anstoßen, die zu einer gesteigerten Effizienz des Unternehmens führen und datengesteuerte Geschäftsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette eröffnen.

Cognite Data Fusion ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensarchitektur von OMV und die Plattform wird zur Freigabe und Konsolidierung von Daten aus Oberflächendatenbereichen eingesetzt. Auf Basis dieser Daten hat die OMV mehrere Anwendungsfälle und Anwendungen entwickelt und kann diese nun problemlos auf physische Vermögenswerte ausweiten. Cognite Data Fusion ist der Schlüssel zur Kontextualisierung von Daten im gesamten Ökosystem der OMV und ermöglicht so eine schnellere Entwicklung und Einführung von digitalen Anwendungen.

Cognite Data Fusion betreibt den Oberflächendaten-Hub der OMV und ermöglicht eine schnelle Skalierung digitaler Lösungen für Anlagen in Österreich, Neuseeland und Rumänien. Durch die Zusammenarbeit zwischen der OMV und Cognite konnten bisher Lösungen für die Optimierung der Produktion und der Instandhaltung eingeführt werden, die zu einer Verringerung der für die Planung von Inspektionen benötigten Zeit um 50 und zu Einsparungen von 6 bei der Produktion geführt haben.

Die nächste Phase dieser langfristigen Kooperationsvereinbarung sieht die Erweiterung der APM-Funktionen um das Integritätsmanagement sowie die Integration mit computergestützten Instandhaltungsmanagementsystemen für eine integrierte Aktivitätsplanung in verschiedenen Betriebsbereichen bei der OMV vor. Diese Erweiterung von DigitUP wird den Nutzern in den Bereichen Instandhaltung, Inspektion, Betrieb und Nachhaltigkeit eine Vielzahl digitaler Lösungen an die Hand geben, die sie bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen, die Kosten senken und die Leistung der Anlagen maximieren.

"Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer Zusammenarbeit mit der OMV. Mit der Weiterentwicklung des Asset Performance Managements von der reinen Instandhaltung hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit eines Betriebs nimmt auch die Komplexität der Daten, Analysen und digitalen Lösungen zur Unterstützung zu. Die OMV hat sich dieser Herausforderung gestellt und wir sind stolz, sie in ihrem anhaltenden Bestreben zu unterstützen, eine führende Rolle bei der Digitalisierung in der Branche einzunehmen", so Dr. John Markus Lervik, Mitbegründer und Chief Strategy Development Officer von Cognite.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie die OMV Cognite Data Fusion als Basis für ihre Strategie der digitalen Transformation nutzt: https://www.cognite.com/en/customer-stories/omv-uses-data-from-cognite-data-fusion-to-reduce-inspection-time-and-deferments

Über die OMV

Mit einem Konzernumsatz von 62 Mrd. EUR und rund 22.300 Mitarbeitern im Jahr 2022 gehört die OMV zu den größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemikalien und Werkstoffe ist die OMV über ihre Tochtergesellschaft Borealis einer der Weltmarktführer für fortschrittliche und kreislauffähige Polyolefin-Lösungen und ein europäischer Marktführer für Basischemikalien, Düngemittel und Kunststoffrecycling. Zusammen mit ihren beiden großen Joint Ventures, Borouge (mit ADNOC, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur) und Baystar (mit TotalEnergies, in den USA), beliefert Borealis Kunden in aller Welt mit Produkten und Dienstleistungen. Der Geschäftsbereich Kraftstoffe und Rohstoffe der OMV produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält einen Anteil von 15 an einem Raffinerie-Joint-Venture in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Im Segment Energie exploriert und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Naher Osten und Afrika, Nordsee und Asien-Pazifik. Die durchschnittliche tägliche Fördermenge im Jahr 2022 betrug 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören auch das Low Carbon Business sowie alle Aktivitäten im Gasgeschäft.

Die OMV möchte sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einem führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine führende globale Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Durch die Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft möchte die OMV bis spätestens 2050 in allen drei Scopes Netto-Null-Emissionen erreichen.

Die OMV-Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) und als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.

Über Cognite

Cognite ist ein weltweit tätiges SaaS-Unternehmen für die Industrie, das mit einer klaren Vision gegründet wurde: Industrieunternehmen schnell mit offenen, kontextualisierten, verlässlichen und zugänglichen Daten zu versorgen, um die digitale Transformation anlagenintensiver Industrien auf der ganzen Welt voranzutreiben. Dank unserer zentralen Industrial DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion®, können Nutzer von Industriedaten und -domänen schnell und sicher zusammenarbeiten, um industrielle KI-Lösungen und -Anwendungen zu entwickeln, zu betreiben und zu skalieren, wodurch Rentabilität und Nachhaltigkeit gesteigert werden. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

