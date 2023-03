Sampled1 gab heute bekannt, dass es zum Next-Generation Sequencing (NGS) ProLab von Twist Bioscience ernannt wurde. Twist Bioscience ist ein führendes Unternehmen für synthetische Biologie und Genomik, das eine bahnbrechende DNA-Syntheseplattform entwickelt hat, um das Engineering der Biologie zu industrialisieren.

Als NGS ProLab ist Sampled in der Lage, Forschern und Wissenschaftlern Zugang zur NGS-Technologie von Twist Bioscience zu verschaffen, sodass sie leichter und effizienter genomische Forschung in großem Maßstab betreiben können.

"Wir sind sehr stolz darauf, von Twist Bioscience zum NGS ProLab ernannt worden zu sein und damit unseren Kunden den Zugang zu Know-how und Ressourcen zu ermöglichen, die im eigenen Unternehmen möglicherweise nicht verfügbar sind", erklärte Shareef Nahas, Ph.D., Chief Scientific Officer von Sampled. "Durch die Zusammenarbeit mit branchenführenden Technologieanbietern wie Twist Bioscience können sich unsere Kunden auf ihre Forschungsergebnisse konzentrieren, während Sampled die schwere Arbeit übernimmt. Dadurch können sie ihre Effizienz und Produktivität steigern, die Kosten senken und die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen."

"In seiner neuen Funktion als NGS ProLab ist Sampled nun in der Lage, sein Portfolio an SMART-Labordienstleistungen um Lösungen für Twist Target Enrichment- und Bibliotheksvorbereitung zu erweitern, die qualitativ hochwertige Daten und Ergebnisse liefern", sagte Emily M. Leproust, Ph.D., CEO und Mitbegründerin von Twist Bioscience. "Unsere ProLabs sind für die Durchführung von Twist NGS-Lösungen geschult und zertifiziert, sodass mehr Forscher von der hohen Einheitlichkeit unserer Sonden profitieren, die eine tiefe Sequenzierung der Zielregionen ermöglichen."

Technologien anzubieten. Deshalb freuen wir uns, unseren Kunden auf der ganzen Welt die Tools für Next-Generation-Sequencing von Twist zur Verfügung zu stellen", so Aaron Venables, Chief Commercial Officer von Sampled. "Unser Ziel lautet, als weltweit führendes integriertes Biorepositorium für Analytik eine unübertroffene Bandbreite und Tiefe an Dienstleistungen und Technologien anzubieten."

Über Sampled und Sampled SMART Labs

Sampled ist ein Labor der nächsten Generation, das die in biologischen Proben enthaltenen wertvollen Daten erschließt. Mithilfe unserer integrierten "SMART Lab"-Dienstleistungen können wir biologische Materialien lagern, verwalten, analysieren, wissenschaftlich untersuchen und transportieren. Damit bieten wir unseren Partnern eine nahtlose Lösung für alle Forschungsproben. Unsere Vision ist eine Welt, in der wir es innovativen Akteuren im Gesundheitswesen ermöglichen, die menschliche Gesundheit schneller und einfacher zu verbessern. Dabei lautet die Mission von Sampled SMART Labs, hinter jeder transformativen Gesundheitsinnovation zu stehen. Sampled hat seinen Hauptsitz in Piscataway im US-Bundesstaat New Jersey und unterhält Labore in den USA und in Europa sowie Partner-Labore in den Niederlanden, in China und Australien.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited firmieren unter dem Namen Sampled. Weitere Informationen finden Sie unter www.sampled.com

1Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited firmieren unter dem Namen Sampled.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005779/de/

Contacts:

Tierney Saccavino-Payne

917-783-0251

tsp@tspcommunications.com