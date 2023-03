Durch die Übernahme wird der Kundensupport auf ganz Europa ausgeweitet und ein Kompetenzzentrum für KI und Datenwissenschaft in Madeira, Portugal, geschaffen

Tracer, der führende Anbieter von Markenschutz und Markenerfolg, gab heute die Übernahme von Mad Power Technologies bekannt, einem Unternehmen, das Dienste für KI und maschinelles Lernen anbietet, mit Expertise in den Bereichen Datenerfassung und -modellierung, Data Engineering und Advanced Analytics sowie Cloud-basierter Anwendungsbereitstellung. Mad Power Technologies mit Sitz in Madeira, Portugal, wird das globale Kompetenzzentrum für Tracer AI und Data Science sein, die europäische Expansion von Tracer erweitern und den Kundensupport in ganz Europa beschleunigen.

"Digitaler Betrug, Markenmissbrauch und Phishing kommen in allen Regionen zunehmend vor, da ausgeklügelte Netzwerke böswilliger Akteure versuchen, Unternehmen und ihre Kunden durch Online-Betrug und Markenverletzungen auszunutzen", sagte Rick Farnell, CEO von Tracer. "Die Übernahme von Mad Power Technologies bringt uns ein Team erfahrener KI-Experten, Entwickler und Analysten, um unser Innovationstempo und unsere Expansion in die EMEA-Märkte zu beschleunigen. Kunden aller Größen auf der ganzen Welt lassen uns wissen, dass es den herkömmlichen Angeboten zum Markenschutz an Innovation mangelt und diese nicht mit den Anforderungen ihrer Unternehmen Schritt halten. Mit unserem modernen Human-in-the-Loop (HITL)-KI-Ansatz erfüllen wir innovativ die aktuellen und zukünftigen Anforderungen des globalen Marktes und bieten erstklassige Geschäftsergebnisse für die Fälle von Online-Markenmissbrauch: Time-to-Trace (TTT), Time-to-Recommend (TTR) und Time-to-Take-Down (TTTD). Wir werden weiterhin in unsere Tracer-Plattform investieren und den Standard für Markenerfolg setzen."

Tracer gründet Kompetenzzentrum für KI und Data Science

Mit der Übernahme von Mad Power hat Tracer ein Center of Excellence (CoE) für KI und Datenwissenschaft in Madeira, Portugal, eingerichtet, um Talente in den Bereichen KI und Softwareentwicklung weiterzuentwickeln. Das CoE für KI und Datenwissenschaft wird die Produktinnovation von Tracer für HITL-KI und maschinelles Lernen beschleunigen, einschließlich maschinelles Sehen, Verarbeitung natürlicher Sprache und Stimmungsanalyse. Tracer wird in Portugal auch sein globales Academy Training Program einrichten, das es dem Unternehmen ermöglichen wird, Technologietalente in den Bereichen KI, Datenwissenschaft und Softwareentwicklung auszubilden. Seit Beginn der Partnerschaft zwischen Mad Power und Tracer hat das CoE 60 neue Mitarbeiter eingestellt, die sich der technologischen Innovation verschrieben haben.

Das CoE für KI und Datenwissenschaft beschleunigt die Fähigkeit von Tracer, riesige Datenmengen über digitale Kanäle hinweg zu verarbeiten und zu analysieren, um Markenmissbrauch zu verhindern, Markteinblicke zu gewähren und den Markenerfolg zu beschleunigen. Über traditionelle Web2- und neue Web3-Kanäle hinweg sehen sich Marken heute einer wachsenden Zahl raffinierter digitaler Bedrohungen ausgesetzt. Wenn Risiken nicht schnell erkannt und gemindert werden, kann dies zu Urheber- und Markenrechtsverletzungen, Markenimitation, digitalen Fälschungen und weiten Arten des Markenmissbrauchs führen.

Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, Tracer Protect, ist die erste SaaS-Plattform ihrer Art, die HITL-KI und maschinelles Lernen nutzt, um Markenmissbrauch über globale Web2- und Web3-Kanäle kontinuierlich zu verfolgen, zu analysieren und einzudämmen. Durch die Einbeziehung des menschlichen Urteilsvermögens an wichtigen Entscheidungspunkten ermöglicht die Tracer-Plattform eine kontinuierliche Verbesserung ihrer KI- und maschinellen Lernmodelle und -algorithmen.

