RFMW, ein auf HF- und Mikrowellenprodukte spezialisierter Distributor, hat heute die Absicht bekannt gegeben, MRC Gigacomp (MRCG) und MRC Components (MRCC) aus Deutschland zu übernehmen. Sowohl MRCG als auch MRCC repräsentieren und vertreiben die Produkte branchenführender Hersteller von HF-, Mikrowellen- und Millimeterwellen-Komponenten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in den Benelux-Ländern. Die Übereinkunft stärkt die internationale Präsenz des Unternehmens RFMW, das europaweit über eine eindrucksvolle Präsenz verfügt. Sie unterstreicht dessen herausragende Position als hochgradig kompetentes, erfahrenes und technisch versiertes Vertriebs- und Marketingunternehmen.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe und wird voraussichtlich am 31.März 2023 erfolgen.

"Wir freuen uns außerordentlich über diese mit RFMW geschlossene Vereinbarung", erläutert Frank Lauber, CEO von MRC Gigacomp. "Die Produkte von RFMW fügen sich in unseren Fokus und unseren Kundenstamm nahtlos ein. Wir freuen uns besonders darüber, Teil der RFMW-Unternehmensgruppe zu werden und mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen in aller Welt zusammenzuarbeiten."

"Wir sind davon überzeugt, dass die Partnerschaft von RFMW mit MRC uns weitere Chancen bietet, unseren Kunden erstklassige Lösungen und kompetente Unterstützung zu bieten", so James Millsap, Geschäftsführer von MRC Components.

"Wir schätzen es sehr, dass sich die Unternehmensmission und -philosophie von MRC so sehr mit der von RFMW deckt", so Mike Carroll, Vice President des Bereichs Global Sales von RFMW. "Dank der hervorragenden Kundenbeziehungen und der europäischen Präsenz von MRC wird RFMW seine internationale Präsenz weiter ausbauen und sein Produktangebot stärken können. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden und Lieferanten von dieser Übernahme profitieren werden, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Team."

Ben Skipper, Finance Director der Exponential Technology Group, fügte Folgendes hinzu: "Wir freuen uns sehr, die MRC-Gruppe in der XTG-Familie begrüßen zu dürfen. Wir bauen unser globales Portfolio immer weiter aus, und die Integration von MRC wird zur Stärkung der Position von RFMW als führender technischer Distributor von HF- und Mikrowellen-Halbleiterprodukten, Steckverbindern und Komponenten in Europa beitragen."

Über MRC

MRC Components und MRC Gigacomp bieten seit 1997 fachkompetente technische Unterstützung und logistisches Management für die HF-, Mikrowellen- und Leistungselektronikbranche. MRC ist Repräsentant und Distributor weltweit führender Hersteller von HF-, Mikrowellen- und magnetischen Leistungselektronikkomponenten und übt diese Geschäftstätigkeit auf effiziente, wirtschaftliche und professionelle Weise aus, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.

Beratung

RFMW wurde von Dr. Jörg Schwichtenberg (Honert München PartG mbB) und Peter Harper (Eversheds Sutherland) beraten. Die Gesellschafter und die Unternehmensleitung von MRC wurden von Dr. Thomas Wächter (Werz Kreis PartG mbB) und von Matthias Mennel-Klingspor ({mnz} consulting m&a advisory) beraten.

Über RFMW

RFMW ist Distributor von Spezial-Elektronikprodukten, der sich auf die Belieferung von Kunden konzentriert, die HF- und Mikrowellenbauelemente und entsprechende Halbleiterprodukte sowie Engineering-Leistungen für Komponenten benötigen. Das Unternehmen erweitert ständig sein Angebot an Produkten ausgewählter Lieferanten, die über hohe Kompetenz im HF-/Mikrowellenbereich verfügen. Das äußerst erfahrene, technisch versierte Team von RFMW unterstützt die Kunden bei der Auswahl der Komponenten und bei deren Implementierung. Seit der Übernahme durch TTI Inc. im Jahr 2018 gehört RFMW der Exponential Technology Group (XTG) an, einer Gruppe von Unternehmen, die auf den Vertrieb und die Entwicklung von elektronischen Komponenten spezialisiert sind und bei der Entwicklung moderner Technologien kooperieren. XTG ist eine Tochtergesellschaft der TTI Family of Specialists, bestehend aus den Unternehmen TTI Inc., Mouser Electronics und Sager Electronics.

Weitere Informationen über RFMW erhalten Sie unter www.rfmw.com, oder indem Sie uns telefonisch unter 1.877.FOR.RFMW (1.877.367-7369) oder per E-Mail an info@rfmw.com kontaktieren.

Contacts:

Weitere Informationen hinsichtlich dieser Pressemitteilung erhalten Sie von:



Mike Carroll

Vice President Global Sales

RFMW, Ltd.

Tel. +447958296577

Gebührenfreie Tel. 877 FOR RFMW (877 367 7369)

info@rfmw.com

http://www.RFMW.com