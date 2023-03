Berlin - Zum Internationalen Frauentag hat die Union im Bundestag die Arbeit der Ampel-Koalition für die Belange der Frauen kritisiert. "Ich kann nicht erkennen, dass frauenpolitische Belange auf der Agenda der Ampel sehr weit oben stehen", sagte die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, Mechthild Heil (CDU), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).



"Das, was bisher für Frauen initiiert wurde, betrifft nicht eine große Zahl an Frauen, sondern nur einen sehr kleinen Teil. Das ist schade." Dabei nannte die Unionspolitikerin etwa die "Leitlinien für eine feministische Außenpolitik". Familienpolitische Vorhaben hätten bei der Regierung von SPD, Grünen und FDP "deutlich mehr Gewicht auf der Agenda" als frauenpolitische Vorhaben.

