Las Vegas, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und EINER der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat die Franchise-Rechte an Eigentümer verkauft, die die moderne globale Marke sowohl im nahöstlichen Land Zypern als auch auf den Cayman-Inseln ausbauen werden.Nicolas Christou, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der zypriotischen Immobilienbranche und weitreichende Geschäftsbeziehungen in der EU verfügt, ist der neue Eigentümer von Zypern. Darüber hinaus verfügt er über einen bedeutenden Hintergrund in den Bereichen Finanzen und Unternehmensberatung. Der aktuelle Franchise-Eigentümer von Costa Rica, Sergio E. Gonzalez, besitzt nun auch die Franchise-Rechte an dem britischen Überseegebiet Kaimaninseln. Gonzalez ist ein Unternehmer mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Immobilienbranche und hat nach nur wenigen Jahren, seit denen er die Rechte an Costa Rica besitzt, bereits zwei Geschäftsstellen eröffnet."Wir sind so perfekt auf Nicolas und Sergio abgestimmt und enorm dankbar, dass wir ihre Geschäfts- und Immobilienerfahrung und ihre Leidenschaft für die Erweiterung unserer globalen Präsenz einbringen können", sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group."Mit Realty ONE Group werden wir nicht nur der Immobilienbranche in Zypern einen bedeutenden Mehrwert bieten, sondern jedem einzelnen Profi, unseren potenziellen Kunden und dem Geschäftssektor",sagte Christou, der sich für die florierende Marke wegen ihrer umfassenden Schulungen, ihrer Ethik und Werte, ihrer COOLTURE und ihrer Technologie und Werkzeuge entschieden hat."Die Realty ONE Group bietet mir die Möglichkeit, mehr Immobilienfachleuten zu helfen und mit einem Geschäftsmodell und einer Marke, die absolut Sinn machen, unglaublich wettbewerbsfähig zu sein," wird Gonzalez in der Mitteilung von Costa Rica zitiert.Die UNBrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, verfügt über mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt auch in Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, den Philippinen, Singapur und Spanien sowie auf Zypern und den Kaimaninseln.Erfahren Sie mehr auf www.OwnAOne.com.Informationen zu Realty ONE GroupDie 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Vorreiter in der Branche und verändert das Gesicht des Immobilien-Franchising radikal mit ihrem einzigartigen Geschäftsmodell, ihrer unterhaltsamen Coolness, ihrer technologischen Infrastruktur und ihrer hervorragenden Unterstützung für ihre Immobilienprofis. Das Unternehmen hat sich schnell entwickelt und umfasst heute mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, den Philippinen, Spanien und Singapur. Die Realty ONE Group gehört laut REAL Trends zu den besten ein Prozent der Nation und wurde vom Entrepreneur Magazine als die Nummer EINS unter den Immobilienmarken anerkannt. Die Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienfachleute und Franchise-Nehmer. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.RealtyONEGroup.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/realty-one-group--eroffnung-auf-zypern-und-den-kaimaninseln-301765194.htmlPressekontakt:Cory Vasquez,cory@realtyonegroup.comOriginal-Content von: Realty ONE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152308/5458159