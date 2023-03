KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten' zu 5G/China:

"Es dürfte eine Kehrtwende sein in der deutschen Politik, die lange zu blauäugig war: Die schwierige Sicherheitslage in Europa und die unklare Rolle Chinas als Unterstützer Moskaus zwingen die Ampel-Koalition dazu, die Sicherheitsrisiken für die Kritische Infrastruktur und die Industrieproduktion neu zu bewerten. 5G ist ein schneller Mobilfunkstandard mit einer geringen Verzögerungszeit, was die Übertragung sehr großer Datenmengen erleichtert und die Echtzeit-(Fern)Steuerung von Industrieanlagen oder Versorgungsnetzen möglich macht. Dennoch wurden in Deutschland noch bis vor Kurzem Bedenken über Steuerungen "made in China" heruntergespielt."/yyzz/DP/he