Göteborg, Schweden, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Hasselblad Foundation freut sich, Carrie Mae Weems als Gewinnerin des Hasselblad Award 2023 bekannt zu geben. Sie erhält eine Goldmedaille und die Summe von 2.000.000 SEK. Der Preis umfasst auch eine Hasselblad Mittelformatkamera der Göteborger Kamerafirma Hasselblad. Die Preisverleihung findet am 13. Oktober 2023 in Göteborg, Schweden, statt. Am selben Tag wird eine Ausstellung von Carrie Mae Weems Arbeiten im Hasselblad Center eröffnet und eine neue Publikation über die Künstlerin veröffentlicht.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/English/9146251-carrie-mae-weems-hasselblad-award-laureate/Begründung der Hasselblad-Stiftung für die Verleihung des Hasselblad Award an die Preisträgerin 2023, Carrie Mae Weems:Carrie Mae Weems Arbeit nimmt sich seit Jahrzehnten mit unerschrockener visueller und ethischer Kraft herausragenden Themen unserer Zeit an - so dem Kampf für Rassengleichheit und Menschenrechte. Ihre künstlerischen Arbeiten sind von Natur aus aktivistisch, ergreifend und lyrisch. Sie schafft eindrucksvolle, kraftvolle Tableaus und setzt sich mit schmerzhafter Geschichte, institutioneller Macht und sozialer Diskriminierung auseinander. Der Kern von Weems breit gefächertem Werk ist die Standfotografie, aber sie verwendet auch geschickt Video, Text, eindringliche Multimedia-Installationen und Performance. Sie fügt sich oft selbst in ihre Arbeiten ein und verkörpert und zelebriert so das schwarze weibliche Subjekt.Carrie Mae Weems: "Inmitten der radikalen Veränderungen, die gerade in kulturellen Institutionen stattfinden, und als erste afroamerikanische Frau, die den Hasselblad Award erhält, könnten einige sagen: 'Es war an der Zeit!' Trotzdem hat mich die Verleihung des Hasselblad Awards sprachlos gemacht. Mir fehlen die Worte, um die Tiefe meiner Dankbarkeit auszudrücken. Dass mein Familienname jetzt neben einigen der herausragendsten Fotografen unserer Zeit in dieser historischen Liste steht, ist eine große Ehre. Anerkennung zu erlangen kommt mit der ständigen Verantwortung, das Versprechen zu erfüllen, das ich mir selbst und der Branche gegeben habe, nämlich ein Licht in die dunkleren Ecken unserer Zeit zu bringen und dadurch mit einem Gefühl der Anmut und Demut einen Weg vorwärts zu erleuchten. Für diese Ehre danke ich der Hasselblad Foundation und der Jury."Über die Hasselblad FoundationDie Hasselblad Foundation wurde 1979 nach dem letzten Willen und als Testament von Erna und Victor Hasselblad gegründet. Zweck der Stiftung ist die Förderung der wissenschaftlichen Bildung und Forschung in der Fotografie und den Naturwissenschaften. Der jährlich verliehene internationale Preis der Stiftung für herausragende Leistungen in der Fotografie gilt als einer der renommiertesten Fotopreise weltweit.Contact:Jenny Blixtjb@hasselbladfoundation.org+46 (0)708930712+46 (0)31 7782154Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016333/Hasselblad_CarrieMae.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2016332/Hasselblad_Foundation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/carrie-mae-weems---preistragerin-des-hasselblad-award-2023-301764723.htmlOriginal-Content von: Hasselblad Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104611/5458173