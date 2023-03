DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

HEIZUNGEN - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat den Plan der Bundesregierung zum Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 kritisiert. "Gasheizungen generell zu verbieten, ist falsch", sagte Grimm der Süddeutschen Zeitung. Es drohten Ineffizienzen, wenn etwa Betriebe kein Gas und später keinen Wasserstoff zum Heizen nutzen könnten. Womöglich ließen sich "gar nicht schnell genug die Häuser sanieren, Wärmepumpen herstellen und einbauen, um die Gasheizungen zu ersetzen", sagte die Energieexpertin, die Mitglied des Sachverständigenrates ist. (Süddeutsche Zeitung)

NORD-STREAM - Die deutschen Ermittlungsbehörden haben bei der Aufklärung des Anschlags auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 offenbar einen Durchbruch erzielt. Nach einer gemeinsamen Recherche von ARD-Hauptstadtstudio, des ARD-Politikmagazins Kontraste, des SWR und der Zeit konnte im Zuge der Ermittlungen weitgehend rekonstruiert werden, wie und wann der Sprengstoffanschlag vorbereitet wurde. Demnach führen Spuren in Richtung Ukraine. Allerdings haben die Ermittler bislang keine Beweise dafür gefunden, wer die Zerstörung in Auftrag gegeben hat. In der Nacht zum 26. September 2022 waren drei der insgesamt vier Stränge der Pipelines Nord Stream 1 und 2 auf dem Grund der Ostsee durch Explosionen zerstört worden. (Zeit)

DEUTSCHLANDTICKET - Der Bund lehnt es ab, für das von ihm initiierte Deutschlandticket verantwortlich zu sein. Das geht aus der Stellungnahme der Bundesregierung zum laufenden Gesetzgebungsverfahren hervor, zu dem sich zuvor die Bundesländer geäußert und Forderungen an den Bund adressiert hatten. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. Demnach besteht der Bund auf der Feststellung, "dass nicht der Bund das Deutschlandticket einführt". Es müsse "unzweideutig" klar sein, dass die Länder für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig seien. (Handelsblatt)

OSTPOLITIK - SPD-Chef Lars Klingbeil legt als Konsequenz aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine an diesem Mittwoch in Warschau einen Fünf-Punkte-Plan zu einer neuen Ostpolitik der Sozialdemokratie in Europa vor und nimmt für Deutschland erneut eine Führungsrolle in Anspruch. Ein entsprechendes Papier für eine "Partnerschaftspolitik" zum besseren Schutz vor Moskau stellt Klingbeil bei einer "Zeitenwende-Konferenz" der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung mit Vorsitzenden sozialdemokratischer Parteien zur Diskussion. Darin räumt er erneut Fehler Deutschlands im Umgang mit Russland ein. Das Papier lag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorab vor. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ROHMATERIALIEN - Die EU-Länder sollen ab 2030 gemeinsam mindestens 40 Prozent aller ihrer strategischen Rohmaterialien herstellen. Dies schlägt die EU-Kommission in einem Entwurf ihrer Verordnung für kritische Rohmaterialien vor. Das Papier, dessen Endfassung am 14. März vorgestellt werden soll, liegt der Wirtschaftswoche vor. "Angesichts der Schlüsselrolle von kritischen Rohmaterialien bei der grünen und digitalen Transformation und ihres Einsatzes im Bereich Verteidigung und Raumfahrt wird die Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten exponentiell ansteigen", heißt es in dem Papier. Deshalb schlägt die EU-Kommission vor, dass die EU künftig mindestens 10 Prozent ihres Bedarfs an strategischen Rohmaterialien selbst fördern soll. (Wirtschaftswoche)

