DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Die Commerzbank will ihr China-Geschäft so separieren, dass sie es im Notfall abkapseln kann. Die Bank sei in China selbst zwar nicht stark engagiert, beschäftige sich mit diesem Thema aber trotzdem sehr intensiv, sagte Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer dem Handelsblatt. "Wir sehen uns genau an, wie wir in der Region aufgestellt sind, und ob es Themen gibt, die wir adressieren müssen. Bei uns als Bank geht es dabei vor allem um eine möglichst unabhängige IT-Landschaft sowie um die Steuerung von Risiken." (Handelsblatt)

BMW/MERCEDES-BENZ - Trotz aller Bekenntnisse zum Elektroauto plant BMW noch lange mit Verbrennungsmotoren. So sollen die Geländewagen der X-Reihe bis weit ins kommende Jahrzehnt auch mit Benzin- und Dieselantrieb gebaut werden, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Dazu sollen die Modelle für die Zeit nach 2027 noch einmal auf einer neuen Fahrzeugplattform weiterentwickelt werden, die alle Antriebskonzepte ermöglicht. Auch Mercedes hält sich Optionen offen: Offiziell plant der Stuttgarter Konzern zwar, ab Ende der Dekade fast ausschließlich Elektroautos zu verkaufen. Allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Die "Electric only"-Strategie gilt, "wo immer die Marktbedingungen es zulassen". (Handelsblatt)

RED BULL - Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Verkauf der Brandenburger Urstromquelle an die österreichischen Getränkeproduzenten Red Bull und Rauch freigeben. Das geht aus vertraulichen, internen Dokumenten aus dem Wirtschafts- und dem Innenministerium hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Das Haus von Robert Habeck (Grüne) hatte den Deal geprüft, weil 49 Prozent von Red Bull der Holding T.C. Agrotrading mit Sitz in Hongkong gehören. T.C. Agrotrading ist im Besitz der thailändischen Familie Yoovidhya, die noch weitere Anteile und damit insgesamt die Mehrheit an Red Bull hält. Dass Habecks Beamte dem Urstromquelle-Deal trotzdem die - noch nicht rechtswirksame - Freigabe erteilt haben, soll damit zusammenhängen, dass die thailändische Yoovidhya-Familie Hongkong nur als Sitz für ihre Holding nutzt. Verstrickungen zum chinesischen Staat sind nicht bekannt. (Handelsblatt)

MARS - Der Lebensmittelkonzern Mars erwartet spürbare Umsatzeinbußen durch die Auslistung seiner Süßwaren- und Tieffutter-Produkte beim Handelsriesen Edeka. "Natürlich spüren wir die Auswirkungen, wenn mit so großen und wichtigen Handelspartnern wie Edeka ein Geschäft nicht möglich ist", sagte Mars-Deutschland-Sprecherin Manuela Proske der Augsburger Allgemeinen. Ein Teil des Geschäfts verlagere sich allerdings in andere Handelskanäle. Dies gelte etwa für Tierfuttermarken des Konzerns, zu dem unter anderem Whiskas, Sheba, Kitekat, Frolic, Pedigree oder Chappi gehören. Vor Edeka hatte bereits die Supermarktkette Rewe Mars-Produkte im Streit um Preiserhöhungen aus den Regalen genommen. (Augsburger Allgemeine)

ADNOC - Die mögliche Übernahme des Energiehandelsunternehmens Gunvor durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) soll aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den Umfang des Geschäfts in eine Sackgasse geraten sein. Während Adnoc gehofft hatte, Gunvor vollständig oder eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben, soll der CEO Torbjörn Törnqvist nicht bereit sein, die Kontrolle über den von ihm im Jahr 2000 mitgegründeten Konzern aufzugeben, sagten zwei an den Gesprächen beteiligte Personen. Stattdessen habe Törnqvist, der fast 90 Prozent von Gunvor kontrolliert, Adnoc mitgeteilt, dass er nur bereit sei, eine Minderheitsbeteiligung zu verkaufen, um Mittel zur Förderung des Wachstums zu beschaffen. (Financial Times)

