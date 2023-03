Köln (ots) -Das Quartier GERLING GARDEN in der Kölner Innenstadt hat einen Ankermieter gefunden. Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse mietet rund 9.200 m² Bürofläche in dem neuentwickelten, denkmalgeschützten Ensemble. Der Einzug ist für 2025 geplant.Das Joint Venture von PROXIMUS und Quantum hat im Kölner Innenstadtquartier GERLING GARDEN rund 9.200 m2 Bürofläche vermietet. Dabei handelt es sich um eine langfristige Neuvermietung über 15 Jahre an die Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK). Als Ankermieter wird die KZVK alle Büroflächen der Gebäude THE HALL und THE GATE beziehen. Die Fertigstellung der Flächen ist für Mitte 2025 geplant.Als Teil des Gerling Quartiers realisieren PROXIMUS und Quantum mit GERLING GARDEN ein gemischt genutztes, nachhaltiges Innenstadtquartier. In dem ehemaligen, denkmalgeschützten Gebäudeensemble der Gerling-Versicherung entsteht auf rund 30.200 m² oberirdischer BGF ein moderner Mix aus Büros, Einzelhandel, Hotel und Gastronomie. Bereits seit 2018 wird das "25hours Hotel the circle" mit 207 Zimmern auf dem Areal erfolgreich betrieben.Birgit Dieckmann, geschäftsführende Gesellschafterin der PROXIMUS ASSET MANAGEMENT, sagt: "Mit der KZVK als ersten Mieter haben wir einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung des ehemaligen Gerling Areals erreicht. Die frühzeitige Vermietung unterstreicht die erfolgreiche Positionierung des GERLING GARDEN."Daniel J. Gedack, Geschäftsführer von Quantum, sagt: "Zweieinhalb Jahre vor der Fertigstellung sind nun bereits 70 % von GERLING GARDEN vermietet. Diese Vorvermietungsquote zeigt, dass zentrale und hochwertige Flächen in jeder Marktphase sehr gefragt sind."Christian Loh, Vorstandsvorsitzender der KZVK, freut sich auf die neue Arbeitsumgebung: "Als attraktiver Arbeitgeber in der Kölner Innenstadt wollen wir optimale Rahmenbedingungen bieten. GERLING GARDEN ermöglicht uns ein modernes und nachhaltiges Arbeitsumfeld, in dem Beschäftigte erfolgreich und gern arbeiten."Mehr über GERLING GARDEN: www.gerling-garden.deÜber die Quantum Immobilien AGDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,1 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 11,3 Mrd. EUR.Über die PROXIMUS REAL ESTATE AGDie PROXIMUS REAL ESTATE AG mit Hauptsitz in Köln ist eine eigentümergeführte Unternehmensgruppe mit den Geschäftsbereichen Investment, Development sowie Asset Management. Neben Investment- und Asset-Management für Dritte ist das Unternehmen als Immobilieninvestor und Projektentwickler tätig.Die PROXIMUS REAL ESTATE AG investiert vornehmlich in Innenstadtquartiere und Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial in deutschen Metropolen, um diese nach Repositionierung wieder am Markt zu platzieren. Das vorrangige Ziel der PROXIMUS REAL ESTATE AG ist es, ökonomisch und ökologisch nachhaltige Immobilien-Produkte zu schaffen. Darüber hinaus investiert die Gesellschaft in strategische Unternehmensbeteiligungen, welche die eigenen Geschäftsbereiche unterstützen und ergänzen.Aktuell betreut die Unternehmensgruppe eingeschlossen der strategischen Beteiligungen ein Immobilienvermögen von rd. EUR 3,5 Mrd.Pressekontakt:QuantumMichael NowakLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 40 41 43 30 - 148E-Mail: mn@quantum.agPROXIMUSMarkus E. HeberFeldhoff & Cie. GmbHTel.: +49 69 26 48 677 - 19E-Mail: mh@feldhoff-cie.deOriginal-Content von: Quantum Immobilien AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163061/5458182