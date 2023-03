European Lithium Limited teilt mit, dass die Ergebnisse seiner endgültigen Machbarkeitsstudie für das Lithium-Projekt in Wolfsberg/Kärnten vorliegen. Die definitive Machbarkeitsstudie (DFS) zeigt laut European Lithium, dass das Lithiumprojekt Wolfsberg voraussichtlich hohe Renditen liefern wird, niedrige Betriebskosten nutzt und von einem Lithiummarkt profitiert, der voraussichtlich während des größten Teils der Lebensdauer der Mine strukturell unterversorgt sein wird, so das Unternehmen. Die Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) in Batteriequalität beträgt ~ 8.800 tpa für 14,6 Jahre;. LHM OPEX (nach Nebenprodukten) beträgt durchschnittlich 17.016 US$/t LHM im Vergleich zu den gemeldeten Spotpreisen für LHM im Februar ...

