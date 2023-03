Meta Platforms wird in einer neuen Entlassungswelle Tausende von Stellen streichen, berichtete Bloomberg am Montag. An der Börse wurde die Ankündigung gut aufgenommen. Zwar schloss Meta mit 0,2 Prozent leicht im Minus, das Papier war aber dennoch unter den elf besten Werten des Tages im Nasdaq 100.Die zweite Entlassungswelle geschieht nur wenige Monate nachdem das Unternehmen, zu dem auch Facebook, Instagram und WhatsApp gehörden, mehr als 11.000 Menschen entlassen hat. Die neuen Jobkürzungen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...