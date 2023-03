Der Energie-Konzern Uniper will in den Niederlanden seine Elektrolyse-Kapazitäten massiv ausbauen. Als Zulieferer für die erste Phase eines großen Vorhabens hat das Unternehmen Plug Power mit dem Design der Elektrolyseur-Technologie beauftragt. Zunächst soll eine Anlage mit einer Leistung von 100 Megawatt entstehen.Konkret handelt es sich um das H2Maasvlakte-Projekt im Hafengebiet von Rotterdam, das dazu beitragen soll, dass Uniper seine Dekarbonisierungsziele erreiche, so der zuletzt angeschlagene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...