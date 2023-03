The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2023ISIN NameCH0204477308 CS AG 13-23 MTNUSP8542TAP23 SCOTIABK PERU 12/27 REGSDE000NLB2TM8 NORDLB FESTZINSANL.12/18XS0903465127 STATE OIL CO.AZERB.13/23DE000LB0R0E2 LBBW INFLATIONS-ANL 13/23DE000SLB4048 LDSBK.SAAR OPF A404XS1790931114 SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTNHK0000142494 AIA GROUP LTD 13/23US676167BV08 OESTERR.K.BK 18/23 MTNXS1788951090 SKAND.ENSK. 18/23 MTNUS29874QEF72 EBRD 20/23 MTNDE000A254YY3 AVES ONE AG IHS 20/23XS1789460216 ABU DH.COMM.BK. 18/23 MTNUSN82008AV01 SIEMENS FIN 21/23 REGSUS500630CU09 KOREA DEV.BK 18/23XS1788144787 DIANJ.INTL FIN.18/UND MTNXS2125725197 MCC HLDG (HK) 20/UND.