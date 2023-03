Binz,Insel Rügen (ots) -Direkt vor der Küste der Insel Rügen soll Europas größtes LNG-Infrastrukturprojekt gebaut werden. Damit wird das Ökosystem von Deutschlands größter Insel irreparabel zerstört. Das LNG-Projekt ist umweltschädigend, teuer und überflüssig - RügenGegenLNG.Mit dem WIDERKLANG-Festival vom 10. bis 12. März 2023 in Binz soll auf das Thema und seine Dringlichkeit aufmerksam gemacht werden. Neben vielen Konzerten werden auch Workshops und Lesungen stattfinden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, dass die Veranstalter sich eindeutig gegen Rechtspopulisten, Reichsbürger und weitere ähnlich gelagerte Gruppierungen positionieren, die derzeit versuchen, das Thema an sich zu reißen.Künstler & Bands:Alexander KnappeMarlo GrosshardtDirk ZöllnerJacqueline Boulanger & BandLukas DroeseJohannes Meißner & Bandu. v. m.Festivalorte: Haus des Gastes, Kurplatz, Seebrücke und mehr.Veranstaltet und unterstützt von: Kommunen und Gemeinden der Insel Rügen, Tourismusverband Rügen, Nabu, Fridays for Future, Greenpeace, Sea Shepherd, DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern, Lebenswertes Rügen, Insula Rugia e.V., Kulturverein La Grange Rügen.Weitere Informationen: www.ruegengegenlng.dePressekontakt:presse@baederkueste.deDr. Maximilian FlüggeStrategie & KommunikationHaus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40 / 540810117 BerlinMobil: +49 163 665 34 16Original-Content von: Insel Rügen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168551/5458190