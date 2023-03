DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Chemikalienhändler Brenntag hat 2022 ungeachtet des schwierigen makroökonomischen Marktumfelds seinen Gewinn erhöht, allerdings nicht so stark wie erwartet. Die Zielvorgaben für das Gesamtjahr hat der Konzern komfortabel erreicht und will seinen Aktionären nun eine höhere Dividende zahlen. Der Blick auf das laufende Jahr fällt wegen des andauernd schwierigen Geschäftsumfelds verhalten aus. Brenntag hält einen Gewinnrückgang für möglich.

2022 erwirtschaftete Brenntag einen Umsatz von 19,43 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 27,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Rohertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20,3 Prozent auf 4,32 Milliarden Euro. Brenntag erzielte ein operatives EBITDA von 1,81 (Vorjahr: 1,34) Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie erreichte 5,74 (2,90) Euro. Analysten hatten ein operatives EBITDA von 1,85 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie von 6,26 Euro erwartet.

Schon am Dienstagabend hatte das Unternehmen den Rückkauf von Aktien im Volumen von 750 Millionen Euro angekündigt. Auf Basis des Schlusskurses der Brenntag-Aktie vom Montag in Höhe von 71,58 Euro entspricht das angestrebte Volumen bis zu 10.477.787 eigenen Aktien oder 6,8 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf soll noch in diesem Monat beginnen und über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten abgeschlossen sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Symrise AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

07:30 AT/Andritz AG, Jahresergebnis

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, ausführliches Jahresergebnis

18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Nordex SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -3,1% gg Vm -EU 11:00 BIP (3. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Veröff.: +0,1% gg Vq 3. Quartal: +0,3% gg Vq PROGNOSE: +1,9% gg Vj 2. Veröff.: +1,9% gg Vj 3. Quartal: +2,3% gg Vj -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +205.000 Stellen zuvor: +106.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -68,7 Mrd USD zuvor: -67,4 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 US/Fed, Beige Book

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.530,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.988,00 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 12.153,00 -0,1% Nikkei-225 28.444,19 +0,5% Schanghai-Composite 3.268,31 -0,5% Hang-Seng-Index 19.996,46 -2,6% +/- Ticks Bund -Future 130,94 -19 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.559,53 -0,6% DAX-Future 15.540,00 -0,7% XDAX 15.528,30 -0,7% MDAX 28.857,11 -1,1% TecDAX 3.262,14 -0,5% EuroStoxx50 4.278,96 -0,8% Stoxx50 3.896,88 -0,5% Dow-Jones 32.856,46 -1,7% S&P-500-Index 3.986,37 -1,5% Nasdaq-Comp. 11.530,33 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,08 +42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die extreme Relative Stärke der europäischen Aktienmärkte setzt sich voraussichtlich auch am Mittwoch erst einmal fort. Der DAX wird vorbörslich knapp behauptet bei etwa 15.225 Punkten errechnet, damit kann er sich dem starken Rücksetzer der Wall Street weiterhin weitgehend entziehen. "Anscheinend sind immer noch viele Anleger in Europa untergewichtet, so dass Europa von Umschichtungen profitiert", so ein Marktteilnehmer. Andererseits hat sich die technische Lage wieder eingetrübt. Nachdem sich der Anstieg auf das neue Jahreshoch auf 15.706 als Fehlausbruch entpuppt hat, wird der DAX nun wieder in der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen gehandelt. Und in den USA ist die Zinskurve deutlich inverser geworden, die 2-jährige Rendite ist am Dienstag über 5 Prozent gestiegen. "Das wird über kurz oder lang die Konjunktur deutlich bremsen", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Rückblick: Leichter - US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat am Dienstag eine vorsichtige Haltung an den europäischen Aktienmärkten ausgelöst. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats sagte Powell, er rechne mit einem holprigen Weg im Kampf gegen die Inflation, der Zinsgipfel könnte höher sein als bisher erwartet. Trotzdem war der Rückgang der Aktienkurse vergleichsweise moderat. "Powell hat immer darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen die Inflation weh tun kann, von daher sind die Äußerungen keine große Überraschung", sagte ein Händler. "Da die Fed das Ausmaß der nächsten Schritte offensichtlich von den Daten abhängig machen will, könnte nun bereits der Arbeitsmarktbericht die Spekulation um 25 oder 50 Basispunkte Zinserhöhung stark anheizen", ergänzte er. Dass die Anleger vorsichtig waren, zeigte ein Blick auf die Branchen. Die größten Verlierer stellten die Stoxx-Indizes der rohstoffnahen Basic Resources und der Technologie-Titel, dagegen konnten sich die relativ konjunkturunabhängigen Indizes der Pharmatitel, der Nahrungsmittelaktien und der Versorger nahezu behaupten.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Vonovia fielen um 5,6 Prozent. Ein Händler verwies auf eine Razzia bei dem Immobilienkonzern, die Staatsanwaltschaft erhebe Korruptionsvorwürfe unter anderem gegen operative Mitarbeiter und Nachunternehmer. Das Unternehmen hat die Razzia bestätigt. Zudem belastete der erneute Dreh der Renditen nach oben den Kurs. Henkel (-2,7%) hat zwar die im November angehobenen Ziele für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie erreicht und teilweise übertroffen. Das organische Wachstum habe im vierten Quartal mit 6,0 Prozent zwar 80 Basispunkte über der Konsenserwartung gelegen, doch sei dies vollständig auf die besser als erwartet ausgefallene Entwicklung bei Klebstoffen zurückzuführen, so Bernstein. Zalando verloren 3,4 Prozent. Bruttowarenwert und Umsatz für das vierte Quartal deckten sich laut RBC mit den Erwartungen, während das bereinigte EBIT leicht darunter gelegen habe. Bei Hellofresh (-10,2%) ist das Schlussquartal 2022 zwar besser als erwartet verlaufen, allerdings wurde der Ausblick auf 2023 bemängelt. Traton gewannen 5,9 Prozent. Die Zahlen für 2022 überzeugten nach einem guten Schlussquartal. Daimler Truck legten um 0,9 Prozent zu. Schaeffler knickten mit einem schwachen Ausblick um 8,4 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Gesco stiegen um 2 Prozent. Das Beteiligungsunternehmen hat Vorabzahlen für 2022 veröffentlicht und Umsatz wie Ergebnis gesteigert. Airbus legten nach Zahlen zu Aufträgen und Lieferungen 0,3 Prozent zu.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Gedrückt wurden die Kurse von Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats, die als falkenhaft gelesen wurden. Für die Aktien von Thredup ging es um 51 Prozent nach oben. Der Betreiber einer Handelsplattform für gebrauchte Kleidung hat mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und zugleich angekündigt, das für 2023 avisierte Umsatzziel zu erreichen. WW International (ehemals Weight Watchers) warnte zwar vor schwächeren Umsätzen für das erste Quartal und teilte mit, dass die Zahl der Anmeldungen in diesem Jahr bisher rückläufig sei. Zuvor hatte das Wall Street Journal aber berichtet, dass das Unternehmen die Telemedizin-Plattform Sequence für 106 Millionen Dollar kaufe, um Zugang zum Markt für Medikamente wie Ozempic und Wegovy zu erhalten, die Diabetes und Fettleibigkeit bekämpfen. Die Aktie kletterte um 79 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,01 +11,8 4,90 59,5 5 Jahre 4,32 +6,7 4,25 31,9 7 Jahre 4,18 +3,4 4,14 20,7 10 Jahre 3,97 +1,2 3,96 9,5 30 Jahre 3,88 -1,7 3,90 -8,9

Am Anleihemarkt reagierten vor allem die Kurzläufer auf die Powell-Aussagen. Die Zweijahresrendite legte um knapp 12 Basispunkte zu auf 5,01 Prozent. Die Zehnjahresrendite gewann lediglich einen Basispunkt auf 3,97 Prozent. Teilnehmer gingen derweil davon aus, dass sich die weiteren Bewegungen vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag in Grenzen halten werden.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0532 -0,2% 1,0552 1,0592 -1,6% EUR/JPY 145,07 +0,3% 144,70 144,81 +3,4% EUR/CHF 0,9937 -0,0% 1,0619 0,9953 +0,4% EUR/GBP 0,8909 -0,1% 0,8918 0,8915 +0,7% USD/JPY 137,73 +0,4% 137,11 136,73 +5,0% GBP/USD 1,1823 -0,1% 1,1832 1,1882 -2,3% USD/CNH 6,9788 -0,2% 6,9944 6,9747 +0,7% Bitcoin BTC/USD 22.011,52 -0,4% 22.110,16 22.364,14 +32,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte von den Aussagen Powells. Die Kerninflation sei langsamer gesunken als erwartet, sagte der Fed-Präsident, sein Haus sei von der Erfüllung des Preisstabilitätsmandats noch weit entfernt. Mit dem Dollar-Index ging es um 1,2 Prozent nach oben.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,49 77,72 -0,3% -0,23 -3,5% Brent/ICE 83,32 83,89 -0,7% -0,57 -2,2%

Die Ölpreise gerieten mit den Äußerungen Powells unter Druck. Eine Zinspolitik, die schärfer ausfällt als bislang erwartet, könnte die Wirtschaft abwürgen und die Nachfrage nach Öl bremsen, befürchteten Marktteilnehmer. Die Sorten WTI und Brent verloren bis zu 3,8 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,71 1.813,50 -0,1% -1,79 -0,7% Silber (Spot) 20,02 20,13 -0,5% -0,10 -16,5% Platin (Spot) 938,45 937,50 +0,1% +0,95 -12,1% Kupfer-Future 3,99 3,99 +0,1% +0,00 +4,7%

Zinssorgen und ein fester Dollar drückten den Goldpreis. Die Feinunze verlor über 30 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Die US-Regierung geht einem Medienbericht zufolge davon aus, dass eine pro-ukrainische Gruppe hinter der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee im September steht. Die New York Times berichtete am Dienstag unter Berufung auf mehrere anonyme US-Regierungsvertreter, darauf würden neue Geheimdienstinformationen hinweisen. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj oder sein enges Umfeld in den Sabotageakt verwickelt seien. Die Ukraine hat eine mögliche Beteiligung an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee im September dementiert.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 6,2 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,8 Millionen Barrel nach minus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

AIRBUS

Der Flugzeugbauer hat im Februar brutto 99 Flugzeugaufträge verbucht. Das Unternehmen lieferte zudem 46 Flugzeuge an 34 Kunden aus, wie die Airbus SE mitteilte. Seit Jahresbeginn wurden damit insgesamt 66 Maschinen an 42 Kunden übergeben.

SIEMENS I

Siemens Mobility investiert 220 Millionen US-Dollar in eine neue Fertigungsanlage für Züge in North Carolina. Das Unternehmen erweitert damit seine Fertigungskapazitäten und reagiert auf die wachsende Nachfrage beim Personenschienenverkehr im Land, wie die Siemens Mobility, Inc. mitteilte. Die Produktion soll 2024 beginnen.

SIEMENS II

vom Irak mit der Instandsetzung und Wartung von drei Energieanlagen beauftragt worden. Die entsprechenden Verträge unterzeichnete der Konzern am Dienstag in Bagdad während des viertägigen Irak-Besuchs von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

VONOVIA

Der Immobilienkonzern leitet nach einer Durchsuchung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts auf Korruption eine unabhängige Untersuchung ein und erstattet Anzeige gegen die Beschuldigten.

FUCHS PETROLUB

hat vergangenes Jahr dank einer starken Entwicklung besonders in Nord- und Südamerika sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Die Dividende soll auf 1,07 von 1,03 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden.. Für das neue Jahr äußerte sich Fuchs Petrolub vorsichtig optimistisch.

Die Zahlen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 870 +17% 742 EBIT 85 +1% 84 Ergebnis nach Steuern 61 +9% 56 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,45 +10% 0,41

1&1

Der Mobilfunkanbieter begrüßt eine mögliche sicherheitspolitische Prüfung der Bundesregierung beim 5G-Netzausbau in Deutschland. Als einziger deutscher Netzbetreiber sei 1&1 beim Ausbau seines Mobilfunk-Netzes unabhängig von chinesischen Anbietern wie Huawei oder ZTE, so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

KNORR-BREMSE

Moody's hat den Ausblick für die Bonität von stabil auf negativ geändert. Das langfristige Emittentenrating wurde mit "A2" bestätigt.

GESCO

hat laut vorläufigen Zahlen im Jahr 2022 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Damit hat sie ihre zuletzt im Oktober 2022 angehobenen Erwartungen für den Umsatz getroffen und beim Ergebnis leicht übertroffen. Der Konzernumsatz wuchs auf 582,2 Millionen Euro, eine Steigerung von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (488 Millionen Euro). Der Umsatz lag damit im oberen Bereich der Zielspanne von 575 bis 585 Millionen Euro. Das Umsatzplus sei von allen Segmenten der Gesco-Gruppe getragen worden. Das EBIT übertraf mit 49,4 Millionen Euro das Vorjahr um 11 Prozent (Vj. 44,6 Millionen Euro).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2023 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.