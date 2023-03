Der Euro hat am Mittwoch seine deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch seine deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0536 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Am Dienstagmorgen waren noch 1,0684 Dollar für den Euro bezahlt worden. Auch der Franken büsste zuletzt markant an Terrain ein zur US-Währung. Das USD/CHF-Währungspaar wurde am frühen...

Den vollständigen Artikel lesen ...