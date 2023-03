DJ Symrise will Margenniveau 2023 halten - Dividende steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise will in diesem Jahr die Marge auf dem bisherigen Niveau halten. Der Duftstoff- und Aromenhersteller kündigte bei Vorlage der Bilanz 2022 eine EBITDA-Marge von "um die 20 Prozent" an. Eine konkrete Umsatzprognose wurde zunächst nicht abgegeben: Symrise halte an seinem Ziel fest, schneller als der relevante Markt zu wachsen und den Umsatz bis 2025 im Schnitt jährlich um 5 bis 7 Prozent zu steigern, hieß es jedoch.

2022 war Symrise wie schon im Januar berichtet organisch um 11,4 Prozent gewachsen, vor allem dank starken Wachstums in Lateinamerika, verbuchte aber einen Margenrückgang um 410 Basispunkte auf 17,2 Prozent. Dieser war vornehmlich einer Wertberichtigung auf die knapp 30-prozentige Beteiligung an Swedencare in Höhe von 126 Millionen Euro geschuldet. Bereinigt um diesen Sondereffekt wies Symrise eine Marge von 20,0 Prozent aus.

Je Aktie verdiente Symrise - ebenfalls vor der Wertberichtigung - den Angaben zufolge 2,91 Euro nach 2,74 Euro im Vorjahr. Deshalb soll die Dividende erneut steigen - zum dreizehnten Mal in Folge - um 3 Cent auf 1,05 Euro je Aktie.

March 08, 2023

