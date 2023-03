Der Beleuchtungs-Konzern Zumtobel konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 die Umsatzerlöse u.a. dank positiver Wechselkurseffekte um 7,7 Prozent auf 912,2 Mio. Euro (Vorjahr: 846,6 Mio. Euro) steigern. Währungsbereinigt liegt das Plus bei 6,6 Prozent. Dank höherer Umsätze und trotz gestiegener Kosten konnte das operative Ergebnis (EBIT) um 30,1 Prozent auf 68,0 Mio. Euro verbessert werden. Damit liegt die EBIT-Marge bei 7,5 Prozent. Das Nettoergebnis stieg um 32,8 Prozent auf 43,4 Mio. Euro (Vorjahr: 32,7 Mio. Euro). Während der Umsatz im Lighting Segment in den ersten neun Monaten deutlich um 8,5 Prozent auf 677,3 Mio. Euro (Vorjahr: 624,5 Mio. Euro) stieg, besonders infolge höherer Marktpreise und positiven ...

