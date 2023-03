HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4026/ Felix Strohbichler ist Finanzvorstand der börsennotierten Palfinger AG aus Salzburg und kam Ende Februar anlässlich eines Wien-Besuchs am Tag der Präsentation starker Unternehmenszahlen im Audio-CD.at-Studio vorbei. Wir sprechen über das Studium der Rechtswissenschaft, den Start bei Palfinger als Leiter der Rechtsabteilung ein Jahr nach dem IPO 1999, über den "German of the Board", über die Zusammenarbeit mit Hannes Roither, divese Stationen bei Palfinger sowie dem Intermezzo bei der B&C Industrieholding samt Rückkehr zu Palfinger als CFO. Auch Mikaela Shiffrin, Semperit und die Zahl 3 Mrd. sind Themen.http://www.palfinger.comFelix Strohbichler im Börsenradio zu den Zahlen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...