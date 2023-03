Emittent / Herausgeber: heinemann group SE / Schlagwort(e): Expansion/Auftragseingänge

ChargeOne setzt in 2022 deutschlandweit zahlreiche Ladeinfrastrukturprojekte um



08.03.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ChargeOne setzt in 2022 deutschlandweit zahlreiche Ladeinfrastrukturprojekte um

Aus dem Stand mehr als 1.500 Ladepunkte in 2022 installiert

In 2023 sollen mehr als 3.500 Ladepunkte installiert werden

Gewerbekunden wie B&B Hotels setzen auf Mietmodell von ChargeOne

Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland hält mit Absatz von E-Autos nicht Schritt

München, 09. März 2023 - ChargeOne, Spezialist für E-Mobility-Ladelösungen und Marke der Münchner Gebäudetechnikspezialisten Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, hat im Jahr 2022 deutschlandweit zahlreiche Ladeinfrastrukturprojekte umgesetzt. Insgesamt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 1.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an unterschiedlichsten Orten im halb- und öffentlichen Raum installiert: u.a. Für den Einzelhandel, für Hotelketten und auch Wohnanlagen. Zur Auswahl der optimalen Ladetechnik für die jeweiligen Anforderungen arbeitet ChargeOne mit den führenden Wallbox- und Ladesäulen-Herstellern zusammen. Auch eine schnelle Umsetzung der Projekte kann ChargeOne gewährleisten: Dafür wurde unter anderem im vergangenen Jahr mit der Compleo Charging Solutions AG ein Rahmenvertrag über die Abnahme von 11.000 Wallboxen bis 2024 vereinbart. Compleo ist bis heute lieferfähig und ein verlässlicher Partner. ChargeOne hat inzwischen 3.000 Wallboxen abgerufen - Tendenz steigend. Derzeit liegen ChargeOne bereits Aufträge mit einem Volumen von rund 3.500 Ladepunkten vor, deren Installation für das laufende Jahr geplant ist.

Neben klassischen Wallboxen entscheiden sich immer mehr Gewerbekunden für DC Schnelllader mit 50 kW . Dieser Lader fügt sich technisch und energetisch wesentlich einfacher in vorhandene Gebäudetechnik ein als größere Modelle. Bei über 50 kW sind umfangreiche und teure Erweiterung der Energieversorgung vor Ort notwendig. Dabei sind 50-kW-Schnelllader in der Regel völlig ausreichend: Aufgrund der 5fachen Ladeleistung im Vergleich mit einer klassischen Wallbox wird ein Volkswagen ID3 in einer Stunde komplett aufgeladen und ein Tesla mit 100 kW Batterie in 2 Stunden. ChargeOne wird im laufenden Jahr mindestens 120 DC Schnelllader mit 50 kW verbauen.

"Als Münchens ältester und in der DACH-Region erfolgreicher Elektroinstallionsbetrieb war der Aufbau eines Geschäftsbereichs für die Installation und den Betrieb von Ladeinfrastruktur der nächste logische Schritt. Dass ChargeOne gleich im ersten vollen Geschäftsjahr Kunden mit einem Bedarf von 1 bis über weit über 3.500 Ladepunkten überzeugen konnte, freut uns sehr. Wie mit unseren Mietmodellen gehen wir dabei ganz bewusst innovative Wege", sagt Robert Klug, Vorstand der heinemann Group SE. "Mit Charging-as-a-Service können Unternehmen ihren Mitarbeitern und Kunden den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern und einen Beitrag zur erfolgreichen Energie- und Verkehrswende in Deutschland leisten - ohne eigene Investitionen und Risiken." In 2022 ist die Schere zwischen dem Bestand an reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden einerseits und der Anzahl der Ladepunkte andererseits weiter auseinander gegangen. Anfang Dezember 2022 gab es gemäß der Bundesnetzagentur in Deutschland rund 75.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Dies entspricht einem Anstieg um weniger als 19.000 Stück. Gleichzeitig wurden allein im Jahr 2022 über 1,3 Mio. Pkw mit alternativen Antrieben neu zugelassen.

Daher sieht die heinemann Gruppe in der Installation und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur einen attraktiven Wachstumsmarkt. Als Charge Point Operator (CPO) bietet ChargeOne Gewerbekunden deutschlandweit ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen "Charging as a Service"-Modellen mit Komplettservice für die Errichtung und den Betrieb von Ladesäulen an. Für eine einfache Abrechnung des geladenen Stroms stehen unterschiedlichste Optionen zur Verfügung: Über die ChargeOne App, Kreditkarte oder Ladekarte. Darüber hinaus ist ChargeOne auch Teil eines internationalen Roaming-Netzwerks mit über 10 Millionen Kunden und über 400.000 Ladepunkten.

Gleich mehrere Aufträge mit Referenzcharakter in 2022

Im vergangenen Jahr hat ChargeOne gleich mehrere Aufträge mit Referenzcharakter erhalten. Dazu gehört die Partnerschaft mit der B&B HOTELS Germany GmbH. Künftig werden an den bundesweit über 150 B&B Hotels über 1.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte bereitstehen. Auch kommende Neueröffnungen der in Deutschland schnell wachsenden Hotelgruppe sollen mit Ladesäulen ausgerüstet werden. ChargeOne wird die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge errichten und als Charge Point Operator (CPO) für die nächsten 15 Jahre betreiben. Das bundesweite Ladenetz wird den Gästen der B&B Hotels und jedem anderen Halter eines Elektrofahrzeuges zugänglich sein. Seit dem Beginn der Partnerschaft im Herbst 2022 wurden bereits 300 Ladepunkte installiert. Bis zum Ende des laufenden Jahres sollen es dann bereits 1.500 sein.

Das innovative Mietmodell hat auch die Explorer Hotelgruppe überzeugt. Für sie hat ChargeOne im vergangenen Jahr 56 Ladestationen in 13 Hotels und Hostels und einem Verwaltungsgebäude errichtet. Die Ladestationen stehen den Gästen der Sporthotels mit Standorten unter anderem in Kitzbühel, Berchtesgaden oder Garmisch zum Laden zur Verfügung.

Kontakt

heinemann group SE

Siedlerstraße 2

85774 Unterföhring

Tel.: +49 89 995 905-0

E-Mail: info@heinemann-elektro.de

Über die heinemann group SE

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist das Unternehmen auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit rund 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging as a Service Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z.B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2021 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 51 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.