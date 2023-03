EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

La Française Group: La Française Real Estate Managers investiert in das Gesundheitszentrum in der "Bauer Box", einem neuen Immobilienkomplex "offen für alle" in Saint-Ouen, Frankreich



08.03.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





La Française Real Estate Managers investiert in das Gesundheitszentrum in der "Bauer Box", einem neuen Immobilienkomplex "offen für alle" in Saint-Ouen, Frankreich (93) La Française Real Estate Managers (REM) hat im Namen eines kollektiven Immobilien-Investmentvehikels ein Gesundheitszentrum mit einer Gesamtfläche von 1.937 m² in der "Bauer Box", einem Stadtentwicklungsprojekt in Saint-Ouen (93), erworben. Es handelt sich dabei um eine Verkauf-vor-Fertigstellung-Transaktion. Die "Bauer Box" befindet sich in einem sich schnell entwickelnden Stadtteil hinter der Nordtribüne des Bauer-Stadions, in der Nähe des künftigen Universitätskrankenhauses Grand Paris-Nord in Saint-Ouen. Es ist 10 Minuten von den U-Bahn-Stationen Mairie de Saint-Ouen (Metro-Linie 14) und Garibaldi (Metro-Linie 13) entfernt. Die "Bauer Box" ist das Herzstück eines Projekts, das darauf abzielt, das Viertel um das Bauer-Stadion neu zu gestalten und öffentlich zugängliche Fußgängerzonen einzurichten, um eine Fülle von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen zu schaffen. Die von der Gruppe REALITES, die im Juni 2019 den Wettbewerb "Imaginons la Métropole du Grand Paris" gewonnen hat, entwickelte "Bauer Box" ist ein gemischtes Bauprojekt mit einer Fläche von 30.000 m², darunter 7.000 m² Bürofläche, 5.000 m² für eine Schule, eine Wohnanlage mit 334 Zimmern, Geschäfte, ein Konzertsaal, Restaurants und ein multidisziplinäres Gesundheitszentrum. Die zum Verkauf stehenden Räumlichkeiten, zu denen auch ein 101 m² großer Drogeriemarkt am Fuße des Gebäudes und vier mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattete Parkplätze gehören, werden den neuesten Umweltstandards entsprechen. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss werden mit den Zertifikaten "HQE Bâtiment Durable Tertiaire level Excellent" und "BREEAM International New Construction level Excellent" ausgezeichnet, während die Räumlichkeiten im Untergeschoss mit dem Zertifikat "BREEAM level Very Good" zertifiziert werden. Zu den Gemeinschaftsflächen des Immobilienkomplexes gehören ein Fahrradraum mit Duschen und Schließfächern, begrünte Dächer, naturnahe Einrichtungen und 600 m² Grünfläche. Die Übergabe ist für den 31. Dezember 2025 geplant. Das Gesundheitszentrum wird ein multidisziplinäres medizinisches Zentrum (G+1) sowie ein Sportgesundheitszentrum (G-2) umfassen, das professionelle Physiotherapie, Osteopathie und Sportmedizin anbietet. Das Zentrum wird an Vista Santé, eine Marke der REALITES-Gruppe, mit einem festen Mietvertrag über 12 Jahre vermietet. Vista Santé wird in Zusammenarbeit mit Fachleuten des Gesundheitswesens, wie z. B. Sportärzten, Kardiologen und Physiotherapeuten, personalisierte Behandlungen zur Vorbeugung anbieten, dazu gehören angepasste Physiotherapie, Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in den Sport und Genesung nach Verletzungen. REALITES ist eine regionale Planungsgesellschaft, die sich stark auf den Menschen konzentriert und eine Brückenfunktion zwischen innovativen Nutzungskonzepten und Immobilienlösungen übernimmt. Jérôme Valade, Head of Healthcare Assets bei La Française REM, erklärt abschließend: "Die Stadt Saint-Ouen erfindet sich durch das Projekt Bauer neu. Als echter Dreh- und Angelpunkt für alltägliche Annehmlichkeiten und Dienstleistungen wird die ‚Bauer Box' die Menschen zusammenbringen und die Stadt Saint-Ouen neu vernetzen. Die immer größere Bedeutung, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden beigemessen wird, in Verbindung mit der strukturellen Unterversorgung mit (Gesundheits)-Assets sind Schlüsselfaktoren, die den Wert des Objekts steigern werden." Bei dieser Transaktion wurde La Française REM von ALLEZ & PARTNERS (Maria-Hélène Kremer, Notarin), ARCHERS (Marlène Benoist-Jaeger, Associate Lawyer) und NEAT (Jean Neat, AMO) beraten. Über La Française Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La-Française- Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission. Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland. La Française verwaltet ein Vermögen von 49 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapore vertreten (Stand: 31.12.2022). La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), Mitglied der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Groupe Crédit Mutuel, Bewertung durch Standard & Poor's (6/2021): Langfristig: A, stabiler Ausblick/Kurzfristig: A-1. La Française Pressekontakt: La Française Real Estate Managers Germany

Naheed Ashraf

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 297 24 38 15 - nashraf@la-francaise.com

www.lf-rem.com

Heidi Rauen

Tel. +49 (0)69 33 99 78 -13

hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Herausgegeben von La Française AM Finance Services, einer Tochtergesellschaft von La Française, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Zugelassen von der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X. La Française Real Estate Managers, eine von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer N GP07000038 am 26. Juni 2007 zugelassene Gesellschaft, eine von der Industrie- und Handelskammer Paris Île-de-France unter der Nummer CPI N 7501 2016000 006 443 erteilte Zulassung ("Berufszulassung"), die zur Durchführung von Geschäften mit Gebäuden und gewerblichen Vermögenswerten sowie zur Immobilienverwaltung berechtigt und gemäß der Richtlinie 2011/61/EU am 24. Juni 2014 als AIFM zugelassen ist.



08.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com