Der Weg von Adidas zurück in die Erfolgsspur ist steinig. Am Mittwoch gab der Sportartikelhersteller bekannt, nur eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie zu zahlen - im vergangenen Jahr waren es noch 3,30 Euro. Damit liegt Adidas auch deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie geht auf Tauchstation.Der Markt hatte trotz der zahlreichen Probleme, mit denen Adidas zu kämpfen hat, mit 1,64 Euro gerechnet. 2022 hatte der Konzern mit der hohen Inflation und Problemen in China zu kämpfen. Dazu ...

