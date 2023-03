Der Autozulieferer Continental AG (ISIN: DE0005439004) will der am 27. April 2023 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Im letzten Jahr wurden 2,20 Euro als Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 74,20 Euro liegt die Dividendenrendite bei 2,02 Prozent. Die Dividendenpolitik des DAX-Konzerns sieht eine Ausschüttung zwischen 15 und 30 Prozent des ...

