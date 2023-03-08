BARCLAYS NIMMT KINGFISHER MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 350 PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 225 (200) DKK - 'HOLD'EXANE BNP SENKT ADYEN AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 1450 EURJEFFERIES HEBT ENCE ENERGIA Y CELULOSA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 4,20 (3,75) EURJEFFERIES SENKT WOOD GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 237 (190) PENCEJPMORGAN SENKT CASINO AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 6,50 EUR JPMORGAN HEBT KINGSPAN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 83 (62) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1986 (2103) PENCE - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY HEBT COLRUYT AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 27 EURRBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 130 (125) SEK - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 32 (30) EUR - 'OUTPERFORM'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,90 (2,60) EUR - 'BUY'SOCGEN HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...