Der DAX schaltete am gestrigen Dienstag nach einem starken Start in den Rückwärtsgang und gab 0,6% ab. Rückblick: Nachdem der DAX zuletzt deutlich zugelegt hatte, ging es gestern in die Gegenrichtung. Dabei eröffneten die Notierungen den Handel mit dem Opening bei 15.638 zwar zunächst im Minus (Close vom Montag bei 15.654), schoben sich anschließend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...